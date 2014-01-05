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۱۵ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۴۰

چهره‌های نام آشنای سینما در "صحنه‌گران" شبکه نمایش

چهره‌های نام آشنای سینما در "صحنه‌گران" شبکه نمایش

جمشید مشایخی، محمد علی کشاورز، مسعود رایگان، رویا تیموریان، آتیلا پسیانی و برخی چهره‌های نام آشنای سینمای ایران و جهان همچون جیم کری، پیتر اوتن و آمیتا باچان مهم‌ترین چهره‌های "صحنه گران" در زمستان 92 شبکه نمایش خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسام پور مدیر تامین برنامه شبکه نمایش با اشاره به ادامه پخش گزیده آثار بازیگران سینمای ایران و جهان در برنامه "صحنه گران" گفت: تاکنون گزیده آثار بازیگران سینمای ایران و خارج همچون زنده یاد هادی اسلامی، علیرضا خمسه، محمود پاک نیت، الهام حمیدی، ثریا قاسمی، کوین اسپیسی، مایکل کین، راسل کرو، وال کیلمر، ادی مورفی و ... به صورت هفتگی هر شب ساعت 21 از شبکه نمایش روی آنتن رفته است.

وی افزود: آثار بازیگران ایرانی همچون آتیلا پسیانی، محمد علی کشاورز، پژمان بازغی، مسعود رایگان، رویا تیموریان، حسن پورشیرازی، جمشید مشایخی، افسانه بایگان و بازیگران خارجی مانند جیم کری، پیتر اوتن و آمیتا باچان نیز در جدول پخش زمستانه شبکه نمایش قرار گرفته است.

حسام‌پور در ادامه از پخش آثار کارگردانان مطرح ایرانی و خارجی در باکس "صحنه گران" همچون مرور آثار تلویزیونی کن لوچ و هیچکاک و فیلم‌های سینمایی مجید مجیدی، رسول صدرعاملی و علیرضا رئیسیان خبر داد.

کد مطلب 2207855

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