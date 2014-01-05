به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسام پور مدیر تامین برنامه شبکه نمایش با اشاره به ادامه پخش گزیده آثار بازیگران سینمای ایران و جهان در برنامه "صحنه گران" گفت: تاکنون گزیده آثار بازیگران سینمای ایران و خارج همچون زنده یاد هادی اسلامی، علیرضا خمسه، محمود پاک نیت، الهام حمیدی، ثریا قاسمی، کوین اسپیسی، مایکل کین، راسل کرو، وال کیلمر، ادی مورفی و ... به صورت هفتگی هر شب ساعت 21 از شبکه نمایش روی آنتن رفته است.

وی افزود: آثار بازیگران ایرانی همچون آتیلا پسیانی، محمد علی کشاورز، پژمان بازغی، مسعود رایگان، رویا تیموریان، حسن پورشیرازی، جمشید مشایخی، افسانه بایگان و بازیگران خارجی مانند جیم کری، پیتر اوتن و آمیتا باچان نیز در جدول پخش زمستانه شبکه نمایش قرار گرفته است.

حسام‌پور در ادامه از پخش آثار کارگردانان مطرح ایرانی و خارجی در باکس "صحنه گران" همچون مرور آثار تلویزیونی کن لوچ و هیچکاک و فیلم‌های سینمایی مجید مجیدی، رسول صدرعاملی و علیرضا رئیسیان خبر داد.