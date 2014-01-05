مالکیت زمین توسط منابع طبیعی دلیل توقف تله کابین گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لشگر بلوکی صبح یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر گرگان افزود: هیچ پیمانکاری حاضر به سرمایه گذاری در زمینی که مالکیت آن مشخصی نباشد و بلا تکلیف مانده نیست.

وی ادامه داد: در صورت انجام تفاهم بین اداره کل منابع طبیعی استان و شهرداری گرگان در خصوص زمین تله کابین، پیمانکار به فعالیت خود ادامه می دهد.

وی تصریح کرد: وعده هایی که شهرداری گرگان تاکنون در خصوص پروژه تله کابین به پیمانکار داده بود نتوانسته عمل کند و از طرفی نیز پروژه تله کابین برای پیمانکار تا کنون مبلغ 40 میلیارد ریال هزینه داشته است.

لشگر بلوکی اذعان کرد: در مدت 2 ماه فعالیت پیمانکار بر پروژه تله کابین 70 مورد ایراد گرفته شده که تاکنون 40 مورد آن اصلاح شده است و در صورت اصلاح بقیه ایرادات پیمانکار می تواند به کار خود ادامه دهد.

وی در پاسخ به طولانی شدن مدت زمان پروژه تله کابین گفت: مهندسی زمان برای پروژه ای اعمال می شود که تمامی کار مربوط به یک دستگاه اجرایی باشد در پروژه تله کابین به جز شهرداری گرگان، اداره کل منابع طبیعی استان دخیل می باشد از این رو شهرداری گرگان به تنهایی قادر به مدیریت زمان پروژه نیست.

