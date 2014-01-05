مالک خودرو بنز قاچاق در قم بیش از 6 میلیارد ریال جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران مستقر در کمربندی قم به یک دستگاه خودرو بنز سواری مظنون شده و با تطبیق مدارک ارائه شده با مشخصات خودرو معلوم شد که این خودرو فاقد مدارک گمرکی و شناسائی بوده و به صورت غیرقانونی و به طور قاچاق از مرزها وارد شده است.

بر اساس اعلام پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم، در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شد و برای رسیدگی به شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز این اداره کل ارجاع شد.

این شعبه با توجه به گزارش مرجع شاکی و اخذ دفاعیات متهم، وی را علاوه بر ضبط خودرو سواری به نفع دولت به مبلغ 6 میلیارد و 420 میلیون و 166 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

کشف لوازم و تجهیزات جانبی موبایل قاچاق

با اعلام گزارش پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، مأموران مستقر در پاسگاه ایست و بازرسی جاده قدیم قم - تهران به یک دستگاه کامیونت مظنون و از خودروی فوق مقادیر زیادی لوازم و تجهیزات جانبی موبایل به ظن قاچاق کشف و ضبط گردید.

پرونده قاچاق در این خصوص تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز این اداره کل ارجاع گردید.

شعبه یادشده با توجه به مفاد گزارش مرجع شاکی و اخذ دفاعیات متهم، تخلف قاچاق از سوی متهم را محرز تشخیص و وی را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به مبلغ 240 میلیون و 865 هزار و 34 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نمود.