آمریکا پیشنهاد همکاری امنیتی به روسیه داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی ، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در تماسی تلفنی با همتای روسی خود به این کشور پیشنهاد همکاری نزدیک امنیتی بین آمریکا و روسیه در آستانه بازی های المپیک زمستانی را داد.

سخنگوی پنتاگون با اعلام این خبر گفت: وزیر دفاع آمریکا به همتای روس خود اعلام کرده است که آمریکا آماده هرگونه همکاری با روسیه برای تامین امنیت بازی های المپیک سوچی است.

وی همچنین گفت: وزرای دفاع دو کشور بر لزوم هوشیاری در برابر تهدیدات تاکید کردند و بر یافتن فرصت های مناسب برای توسعه همکاری های دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم تاکید کردند.

تماس تلفنی هیگل با همتای روس خود بعد از آن صورت می گیرد که دو عملیات انتحاری در شهر ولوگراد روسیه در چند روز گذشته 35 کشته برجای گذاشته است.