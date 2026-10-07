کاهش تدریجی دمای صبحگاهی در همدان؛ وزش باد شدید در راه است

محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: برای امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه افزایش ابر و افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود که در برخی نقاط استان این وزش باد نسبتا شدید خواهد بود.

وی افزود: همچنین در ساعات عصر و اوایل شب احتمال وقوع بارش‌های پراکنده و خفیف در برخی نقاط استان به‌ویژه در نوار شمالی دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در خصوص وضعیت جوی روزهای آتی گفت: آسمان استان در روز پنج‌شنبه قسمتی نیمه‌ ابری و در ساعات بعدازظهر با افزایش ابر همراه خواهد بود و برای روز جمعه نیز شرایط مشابهی انتظار می‌رود و افزایش ابر در برخی مناطق ممکن است منجر به بارش‌های پراکنده و ناچیزی شود که از نظر میزان قابل‌توجه نیست و در اوایل هفته آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

باقری‌شکیب در خصوص نوسانات دمایی تصریح کرد: دمای بیشینه در روزهای آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت و تقریبا باثبات می‌ماند اما دمای کمینه که دیروز و امروز با مقداری افزایش همراه بوده از فردا روند کاهشی تدریجی خواهد گرفت و دمای صبحگاهی در اکثر مناطق استان مجدد به زیر ۱۰ درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت.

وی در پایان به وضعیت دمای ایستگاه‌های استان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: گرمترین ایستگاه‌های استان نهاوند و اسدآباد با ۲۷ درجه و خنک‌ترین ایستگاه‌ها صبح امروز بهار و همدان با ۱۱ درجه سانتی‌گراد ثبت شده‌اند و شبانه‌روز گذشته بارش‌های پراکنده و ضعیفی در برخی نقاط استان گزارش شد که میزان آن‌ها کمتر از یک میلی‌متر بود.