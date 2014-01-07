منوچهر مشیری عضو هیات انتخاب بخش فیلم‌های مستند سی و دومین جشنواره فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر تغییر نگرش مدیران سی و دومین جشنواره فیلم فجر درباره حضور فیلم‌های مستند در این دوره از جشنواره را مثبت ارزیابی کرده و گفت: عضویت در هیات انتخاب فیلم‌های مستند سی و دومین جشنواره فیلم فجر باعث شد تا شاهد اتفاق‌های خوبی در حوزه مدیریتی کلان سینما نسبت به سینمای مستند باشم.

وی در ادامه افزود: مدیران برگزاری این دوره از جشنواره نگاه ویژه ای به فیلم های مستند داشتند و به دلیل همین اهمیت است که در نظر دارند خانه هنرمندان را به طور ویژه به نمایش فیلم های مستند اختصاص دهند و دیگر قرار نیست فیلم های مستند در حاشیه نمایش فیلم های بلند داستانی قرار گیرند.

عضو هیات انتخاب بخش فیلم های مستند سی و دومین جشنواره فیلم فجر درباره روند این تصمیم‌گیری توضیح داد: در نخستین جلسه ای که علیرضا رضاداد دبیر جشنواره با اعضای هیات انتخاب فیلم های مستند داشت، ابتکار خوبی به خرج داده و جلسه را با یک فیلم مستند با موضوع معرفی اعضا آغاز کردند. همین ابتکار نوید حضور جدی سینمای مستند در جشنواره فیلم فجر را می‌داد و دیگر این نوع سینما در حاشیه فیلم های بلند داستانی قرار نمی گیرد.

مشیری با اشاره به فیلم های مستندی که در خانه هنرمدان نمایش داده می شود، گفت: ابتدا قرار بود 11 فیلم انتخاب شود و هر روز یک فیلم نمایش دهند اما به دلیل وجود مستندهای خوب در این دوره از جشنواره تعداد فیلم هایی که می خواهند نمایش دهند افزایش یافت و تصورم این است که در جشنواره امسال فیلم مستند در هیاهوی سینمای بلند داستانی گم نخواهد شد.

این مستندساز درباره سطح کیفی فیلم های مستند ارسال شده به این دوره از جشنواره فیلم فجر و 22 فیلم انتخاب‌شده نیز بیان کرد: 170 فیلم مستند متقاضی حضور در جشنواره بودند که این تعداد بیانگر این است که سینمای مستند از فضای محفلی که معطوف به عده ای خاص از فیلمسازان، هنرمندان و دانشجویان بود خارج شده و در حال حاضر در فضایی عمومی تر و با حضور مخاطب عام مطرح می شود و خوشبختانه توجه به این حضور عام را حتی در مستندهایی که با موضوعات خاص ساخته شده‌اند، می توان دید.

مشیری به تنوع موضوعی آثار مستند در این دوره از جشنواره اشاره کرد و گفت: موضوعاتی که درباره آن فیلم مستند ساخته شده است مانند جشنواره های تخصصی سینمای مستند موضوع بندی نشده است و با موضوعات متنوع فیلم برای نمایش وجود داشت، اما نکته قابل توجه حضور بخش خصوصی در تولید فیلم های مستند بود.

وی در ادامه متذکر شد: مجموع آثار انتخاب شده در این دوره از جشنواره از جهت شاخص های کیفی و محتوایی حرف برای گفتن داشتند و خوشبختانه آثار از جهت شاخص های فنی، تکنیکی، هنری و طراحی ساختار هم خوب بودند. البته نا گفته نماند آثار ضعیف هم وجود داشت اما بار کیفی آثار بالاتر بود و همین مطلب نشان دهنده این است که سیر مثبتی از جهت کیفی در تولید آثار دیده می شود.

عضو هیات انتخاب بخش فیلم های مستند سی و دومین جشنواره فیلم فجر با اشاره به برخی از مستندسازان که برای امکان حضور در این رویداد زمان فیلم‌های خود را اضافه کرده بودند، گفت: جدا از کیفیت خوب آثار، فیلم های مستندی دیدم که فقط برای حضور در این جشنواره مدت زمان یک فیلم مستند 60 دقیقه ای را به 90 دقیقه افزایش داده بودند. در واقع برخی از فیلمسازن سینمای مستند هستند که به اقتضای هر جشنواره زمان فیلم را کم و زیاد می کنند تا در رویداد فرهنگی موردنظر حضور داشته باشند.

مشیری در پایان عنوان کرد: این اتفاق خوبی نیست چراکه کم و زیاد کردن مدت زمان نمایش یک فیلم به روح سینمای مستند لطمه می زند و قطعا فیلم 60 دقیقه ای که به 90 دقیقه افزایش زمان داشته است به هیچ عنوان نمی تواند اثر قابل دفاعی از آب درآید.