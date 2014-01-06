  1. استانها
  2. فارس
۱۶ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۳۱

سرهنگ سیروسی در گفتگو با مهر:

سه محور منتهی به شیراز مسدود شد/ کندی تردد در محورهای فارس

سه محور منتهی به شیراز مسدود شد/ کندی تردد در محورهای فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه استان فارس از مسدود شدن سه محور منتهی به شیراز خبرداد.

سرهنگ کسری سیروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه بیان کرد: به دنبال بارش شدید برف محور شیراز - سپیدان در گردنه شول نیز مسدود شد.

وی ادامه داد: همچنین محورهای اصفهان – شیراز و کازرون – شیراز نیز مسدود شدند.

وی با اشاره به  حضور گسترده تیمهای پلیس راه در محورهای فارس افزود: با توجه به بارش برف در تمامی محورهای فارس هم اکنون تیمهای گشت حضور گسترده ای در تمامی محورها حضور فعال داشته و مشغول خدمات رسانی به مردم هستند.

فرمانده پلیس راه استان فارس تاکید کرد: مردم باید حتی الامکان از انجام سفرهای غیر ضروری خودداری کنند در غیر این صورت در سرمای شدید شب گرفتار خواهند شد.

کد خبر 2209211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها