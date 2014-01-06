سه محور منتهی به شیراز مسدود شد/ کندی تردد در محورهای فارس

سرهنگ کسری سیروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه بیان کرد: به دنبال بارش شدید برف محور شیراز - سپیدان در گردنه شول نیز مسدود شد.

وی ادامه داد: همچنین محورهای اصفهان – شیراز و کازرون – شیراز نیز مسدود شدند.

وی با اشاره به حضور گسترده تیمهای پلیس راه در محورهای فارس افزود: با توجه به بارش برف در تمامی محورهای فارس هم اکنون تیمهای گشت حضور گسترده ای در تمامی محورها حضور فعال داشته و مشغول خدمات رسانی به مردم هستند.

فرمانده پلیس راه استان فارس تاکید کرد: مردم باید حتی الامکان از انجام سفرهای غیر ضروری خودداری کنند در غیر این صورت در سرمای شدید شب گرفتار خواهند شد.