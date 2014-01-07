340 فقره گواهينامه صادراتي در گیلان صادر شد/ صدور نخستين پروانه استاندارد تشويقي براي نان حجيم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی یوسفی شامگاه دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: این تعداد گواهينامه صادراتي براي 14 هزار و 303 تن كالا به ارزش 344 ميليارد ريال خرما، كشمش و چاي به مقصد كشورهاي روسيه، آذربایجان، اندونزی، مالزی، جمهوری چک، آلمان، کنیا، امارات عربی متحده و هندوستان صادر شد که در مقایسه با سال قبل در همین مدت از نظر تعداد پنج درصد و از نظر وزن 16 درصد و از نظر ارزش 31 درصد افزایش داشته است.

وی اظهارداشت: از اين مقدار بيش از پنج هزار تن به چاي اختصاص داشته كه داراي ارزش 48 ميليارد ريال در 111 فقره گواهينامه بوده است.

مدیرکل استاندارد گیلان گفت: همچنین در اين مدت تعداد 492 اظهارنامه تعيين تعرفه صادراتي با آزمون 729 نمونه مورد بررسي قرار گرفت.

وی افزود: در اين مدت هزار و 413 اظهارنامه واردات اجباري با آزمون هزار و 773 نمونه براي بيش از يك ميليون تن كالا مورد ارزيابي انطباق قرار گرفت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 32 درصد و از نظر وزن 145 درصد کاهش داشته است.

همه كالاها بايد استاندارد داشته باشند

یوسفی ادامه داد: همچنين 86 اظهارنامه تعيين تعرفه با آزمون 97 نمونه براي بيش از 21 هزار تن كالا مورد بررسي قرار گرفت.

وی اظهارداشت: عمد واردات شامل ورق هاي فلزي سرد و گرم، شمش فولادي و ناوداني از كشورهاي روسيه، قزاقستان، اوكراين و آذربايجان است.

مدیرکل استاندارد گیلان اذعان داشت: در 9 ماهه سال جاری تعداد سه هزار و 150 نازل های عرضه سوخت مایع (بنزین و گازوئیل) در استان مورد بازرسي قرار گرفته اند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد افزايش داشته است.

وی گفت: در اين مدت با 32 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد هشت هزار و 371 مورد وسيله توزين مورد بازرسي واقع شده است كه از تعداد 463 مورد از اين وسايل مغايرت با استاندارد تشخيص داده شدند.

یوسفی در ادامه از صدور نخستين پروانه استاندارد تشويقي براي نان حجيم در استان خبر داد و افزود: شركت تعاوني توليد نان حجيم رشت واقع در شهرك صنعتي حسن رود براي نان حجيم ( فانتزي) و نيمه حجيم روشن ( كشمش، گردو و دارچين) با نام تجارتي لاكو مطابق با استاندارد ملي 2338 موفق به اخذ پروانه استاندارد تشويقي شد.

وی همچنین با بیان اینکه استاندارد فقط مربوط به مواد غدايي نيست و همه كالاها بايد استاندارد باشند، اظهارداشت: استاندارد باعث مي شود كه انسانها با خيال راحت، كالاي مورد نياز خود را بخرند.

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است

مدیرکل استاندارد گیلان اذعان داشت: اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تامين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جویي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمت ها مي شود.

وی گفت: استاندارد از پايه هاي علم و فناوري است كه در پيشرفت صنعت و اقتصاد نقش مهمی دارد و بايد برای افزايش سطح كيفيت ها تلاش كرد تا به فناوري پيشرفته توليد هر محصول نائل آمد.

یوسفی با بیان اینکه استاندارد فقط براي حفظ منافع مصرف كننده است، افزود: استاندارد نه تنها به نيازهاي فردي و اقتصادي مصرف كنندگان بلکه استحكام صنعت و فناوري را نيز در نظر دارد.

وی اظهارداشت: سود حاصل از رعايت استاندارد براي توليدكنندگان بيش از مصرف كنندگان است زيرا صرفه جويي هاي حاصل از كاهش انواع قطعات و مواد اوليه غير ضروري و ضايعات به قدري چشمگير است كه هر گونه سرمايه گذاري در زمينه استاندارد سازي فرآورده ها و خدمات را براي صاحبان صنايع موجه مي سازد.

مدیرکل استاندارد گیلان گفت: با اجراي درست قوانين و مقررات استاندارد هزينه هاي انبارداري و ساخت ابزار و ماشين آلات تنزل مي يابد، فرآيند توليد منظم، آرايش عملكرد كارخانه ها به نحو متعادلي تنظيم مي شود.

وی همچنین با بیان اینکه استاندارد شالوده استواري را براي پيشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم مي سازد، افزود: سرمايه گذاري برای بهبود كيفيت كالاهاي توليدي براي پاسخگويي به نيازهاي مصرف كنندگان داخلي و راهيابي كالاها به بازارهاي جهاني و كاهش واردات، مهمترين اصل در خط مشي توسعه اقتصادي است.

یوسفی تاکید کرد: استاندارد سازی شاخص هاي توليد، خدمات و همچنين سنجش و كنترل كيفيت محصولات از نكات اصلي در برنامه هاي توسعه است.

وی در ادامه با بیان اینکه رسانه ها نقش مهمی در ترويج فرهنگ استاندارد در جامعه دارد، گفت: وسايل ارتباط جمعي و رسانه ها امروز از مهمترين عوامل تاثير گذار بر افكار، جهت گيري هاي ذهني و رفتاري شهروندان هر جامعه اي به شمار مي روند.

ترویج و اشاعه فرهنگ استاندارد در جامعه

مدیرکل استاندارد گیلان افزود: رسانه ها مي توانند با تبليغ كالاهاي باكيفيت ايراني و تشويق مردم به استفاده از محصولات داخلي و آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه وظيفه خود را به نحو احسن انجام داده زيرا كه كالاهاي توليدی باكيفيت داخلي نياز به معرفي دارند.

وی تصريح کرد: رسانه ها به عنوان كانون مهم نظام ارتباطي و اطلاع رساني، نقش تعيين كننده اي در ترويج فرهنگ استاندارد دارند.

یوسفی بیان داشت: رسانه ها می توانند با ترويج فرهنگ استفاده از کالاهای استاندارد، فضای جامعه را به اين سمت هدايت کنند زيرا استانداردسازی کالاها در کشور به کار فرهنگی و اطلاع رسانی نياز دارد.

وی اذعان داشت: استاندارد بودن كالاها حق مردم است و مردم بايد به درستی از حقوق خود آگاهی داشته باشند و در همين زمینه خبرنگاران در آگاهی بخشی عمومی و آگاه سازی مصرف کنندگان از حقوق خود در قبال محصولات توليدی و نهادينه سازی و ارتقای سطح دانش و آگاهی مردم در زمينه استفاده از کالاهای استاندارد، نقش راهبردی دارند.

مدیرکل استاندارد گیلان گفت: کودكان مهمترين عضو يك جامعه هستند زيرا كه هر يك از آنها در آينده كشور نقش مهم و سرنوشت سازي دارند و در واقع كودكان، اصلي ترين سرمايه آينده كشور و آينده سازان جامعه هستند.

مسئولان امور فرهنگي براي آينده سازان كشور برنامه ريزي کنند

وی افزود: كودكي از مهمترين و زيربنايي ترين سنين سازندگي و شكل گيري انسان است و اگر کودک با هدايت والدين در مسير درست قرارگيرد تا انتهاي زندگي موفق و ارائه دهنده خدمات مفيد براي خود و جامعه است.

یوسفی یادآورشد: برنامه ريزي براي سازندگي فرداي هر جامعه نيازمند تربيت صحيح انسان هاي جامعه از همان ابتداي زندگي است، بدیهی است جامعه اي موفق خواهد بود كه والدين، مربيان، مديران و مسئولان امور فرهنگي براي آينده سازان كشور برنامه ريزي کنند.