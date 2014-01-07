به گزارش خبرنگار مهر، کمیته نظارت بر انتخابات کمیته ملی المپیک که متشکل از احمد ناطق نوری (عضو هیات اجرایی)، لطفعلی پورکاظمی و سردار صبور (عضو مجمع که از عضو هیات اجرایی نیست)، نادر شکری (رئیس کمیسیون حقوقی) و حسین احمدیان (مدیر کل حراست) است بلافاصله پس از پایان مهلت ثبتنام از کاندیداهای مجمع انتخاباتی این کمیته، بررسی وضعیت و صلاحیت آنها را آغاز کردند.
این کمیته طی دو روز گذشته به انجام این کار پرداخت و امروز هم آن را دنبال خواهد کرد. در واقع امروز آخرین روز کاری کمیته نظارت بر انتخابات کمیته ملی المپیک برای بررسی شرایط و صلاحیت کاندیداهاست.
نادر شکری، سخنگوی کمیته نظارت بر انتخابات کمیته ملی المپیک در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: قرار بود طی 72 ساعت بررسی شرایط و صلاحیت کاندیداها را انجام دهیم. 48 ساعت از این زمان گذشته است. امروز هم بررسیهایمان را دنبال میکنیم تا به جمعبندی نهایی رسیده و نظر خود را روز چهارشنبه به هیات اجرایی اعلام کنیم.
وی تصریح کرد: بررسی شرایط و صلاحیت کاندیداها به دو صورت شکلی و ماهوی انجام میشود. یعنی اینکه در یک بخش مدارک و سوابق آنها را مورد بررسی قرار میدهیم. مثلا طبق اساسنامه برای کاندیدای خزانهداری باید مدرک مرتبط داشته باشد و 5 سال مدیریت در امور مالی را هم تجربه کرده باشد. در همین زمینه میدانستیم خادم پنج سال خزانهدار شورای شهر بود اما باید گواهی مربوطه را میآورد تا آن را ضمیمه پروندهاش کنیم. این بخش از کار شامل بررسی شکلی کاندیداها میشود.
سخنگوی کمیته نظارت بر انتخابات کمیته ملی المپیک تاکید کرد: بررسی ماهوی کاندیداها هم مربوط به این میشود که آیا آنها طبق اساسنامه، آئیننامه و نامه سازمان بازرسی کل کشور اساسا میتوانستند کاندیدا شوند یا نه؟ مثلا اینکه طبق اساسنامه کاندیدا باید فقط تبعه ایران باشند. حالا ممکن کاندیدای تبعه دو کشور باشد. باید این موضوعها رسیدگی شود.
"از مجموع 41 کاندیدای کمیته ملی المپیک در مورد چند نفر بررسیهای شکلی و ماهوی به طور کامل انجام شده است"؟، وی در پاسخ به این پرسش گفت: انجام این دو بررسی همزمان در حال پیش رفتن است و نمیتوانم بگویم به طور دقیق بررسی وضعیت چند کاندیدا به طور کامل تمام شده است. در هر صورت امروز به جمعبندی نهایی میرسیم.
"یعنی تا به امروز به هیچ نظر قطعی در مورد تائید صلاحیت یا رد صلاحیت کاندیدها نرسیدهاید"؟، شکری به این پرسش اینگونه پاسخ داد: هنوز کمیته نظارت بر انتخابات هیچ نظر مثبت یا منفی در رابطه با کاندیداها اعلام نکرده است یعنی نه فردی را تائید کردهایم و نه رد صلاحیت؛ این هم که گفته شده فلانی رد صلاحیت شده نمیدانم از کجا آمده است. به هر حال کمیته نظارت متشکل از پنج نفر است و نظر جمع قالب خواهد بود نه نظر فردی.
رئیس کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک در رابطه با نامهای که سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به نامه علی آمده به کمیته ملی المپیک ارسال کرده و طی آن بر مواضع خود مبنی بر ممنوعیت حضور افراد بازنشسته، اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس در انتخابات تاکید کرده، گفت: هنوز این نامه را ندیدهام!
نظر شما