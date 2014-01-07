به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بازرسی کل کشور طی دو هفته گذشته بر ممنوعیت حضور افراد بازنشسته (فاقد مجوز هیئت وزیران و مستثنی شدگان قانونی)، اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس در انتخابات کمیته ملی المپیک تاکیده کرد. در همین راستا طبق استعلامی که خبرنگار مهر امروز سه شنبه، انجام داد مشخص شد ممنوعیت حضور دو شغله‌ها در این انتخابات مربوط به افرادی می‌شود که ممنوعیت یاد شده را داشته باشند.

بنابراین روسای فدراسیون‌هایی که برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک ثبت‌نام کرده‌اند در صورتیکه طبق تاکید سازمان بازرسی کل کشور 1- بازنشسته (فاقد شرایط) 2- عضو شورای شهر یا 3- نماینده مجلس نباشند می‌توانند در انتخابات این کمیته حتی برای هیات رئیسه حضور داشته باشند.

این در حالی است که گفته شده بود روسای فدراسیون‌های ورزشی حق حضور در انتخابات برای هیات رئیسه را ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، تاکید سازمان بازرسی کل کشور در حالی انجام شده که طی روزهای گذشته برخی مسئولان کمیته ملی المپیک برای مشخص شدن وضعیت شرکت کنندگان در انتخابات، اطلاعاتی غیرواقع و بر خلاف آنچه این سازمان بر آن تاکید دارد را در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند.

خبرنگار مهر برای صحت کامل و مستند بودن گزارش‌های پیرامون انتخابات کمیته ملی المپیک، تنها مرجع مورد تایید خود را مسئولان کمیته ملی المپیک می‌دانست و به همین خاطر اخبار و گزارش‌های خود را بر اساس اطلاعات آنها تهیه می‌کرد. در همین زمینه بارها از سوی برخی از این مسئولان تاکید شده بود روسای فدراسیون‌ها حق حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک را ندارند. اما استعلام امروز سه‌شنبه خبرنگار مهر از سازمان بازرسی کل کشور مشخص کرد برخی مسئولان کمیته ملی المپیک اطلاعاتی نادرست در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دادند تا شاید از این طریق بتوانند روسای فدراسیون‌ها را حذف کنند!