به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال پیگیری‎های صورت گرفته و استعلام به عمل آمده مشخص شد که روسای فدراسیون‌هایی که برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک ثبت‌نام کرده‌اند در صورتیکه طبق تاکید سازمان بازرسی کل کشور 1- بازنشسته (فاقد شرایط) 2- عضو شورای شهر یا 3- نماینده مجلس نباشند می‌توانند در انتخابات این کمیته حتی برای هیات رئیسه حضور داشته باشند.

این در حالی است که پیش از این اینگونه عنوان شده بود که روسای فدراسیون‌ها به واسطه دو شغله بودن نمی‌توانند برای هیات رئیسه کمیته ملی المپیک کاندیدا شوند و فقط مجاز به حضور در انتخابات 6 عضو دیگر هیات اجرایی هستند.

به همین دلیل و به دنبال تاکید صریحی که سازمان بازرسی کل کشور بر عدم منع قانونی روسای فدراسیون‌های ورزشی برای حضور در انتخابات هیات رئیسه کمیته ملی المپیک داشت، محمد علی‌آبادی متقاضی برگزاری نشستی با مسئولان سازمان بازرسی کل کشور شد.

در همین رابطه وی همراه با مهدی قدمی، نایب رئیس کمیته ملی المپیک و دیگر مسئولان این کمیته و حتی اعضای کمیته نظارت بر انتخابات به سازمان بازرسی کل کشور رفتند تا نشستی با مسئولان این سازمان داشته باشند.