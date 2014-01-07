انتقاد شدید باشگاه فرش آرا از کمیته فوتسال/ اقدام افتخاری قابل شکایت است

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فوتسال روز گذشته اعلام کرد به دلیل اینکه باشگاههای شهید منصوری قرچک، فرش آرا مشهد، میثاق تهران، راه ساری، گیتی پسند اصفهان، هلال احمر تبریز و زمزم اصفهان اقدامی در خصوص پرداخت بدهیهای خود نکرده اند، در اجرای مصوبه هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال، مسابقات هفته شانزدهم لیگ برتر برای تیم های فوق در تاریخ 23/10/92 برگزار نمیشود.
در همین ارتباط، غلامعلی مرتضایی مدیرعامل فرش آرا در گفتگو با خبرنگار مهر، به شدت نسبت به این اقدام و تصمیم کمیته فوتسال انتقاد کرد و اظهار داشت: کمیته فوتسال خودش این مسئله را بریده و دوخته است. آنها باشگاهها را بدهکار کردهاند در حالی که ما خودمان را بدهکار نمیدانیم.
وی در تشریح این مسئله افزود: پیش از شروع فصل کمیته فوتسال اعلام کرد تیمها باید قبل از قرعه کشی، به خاطر حق عضویت و چند مورد دیگر مبلغ 30 میلیون تومان بدهند. با این حال این مسئله مورد پذیرش تیمها واقع نشد و قرعه کشی هم صورت گرفت تا اینکه حالا کمیته فوتسال یکباره بخشنامهای را صادر و رسانهای میکند.
مدیرعامل باشگاه فرش آرا یادآور شد: در هیچ کجای قانون نیامده که یک فرد حقیقی یا حقوقی بتواند فرد دیگری را متعهد به انجام یا پذیرش موضوعی کند، مگر اینکه طرف خودش آنرا بپذیرد.
مرتضایی تاکید کرد: اولا که حرف ما این است که بدهکار نیستیم. ثانیا اگر هم بدهکار بودیم، سئوالم این است که باید اینطوری آن را رسانهای کنند؟ حتی فردی که بزرگترین مجرم شناخته میشود، تا محکوم نشدن نهایی، اسمی از آن برده نمیشود. یا فاسدان اقتصادی هم با اسم کوچک در رسانهها نام برده میشوند. تیمهای لیگ برتری که مثل این افراد نیستند ولی تمام تیمها مثل بچههای کمیته فوتسال هستند! کدام پدری را دیدهاید که به پسرش بگوید اگر بدهیات را ندهی، شب به خانه راهت نمیدهم؟
وی همچنین با طرح انتقادات شدیدتر از رئیس کمیته فوتسال، گفت: به کسوت رضا افتخاری احترام میگذارم ولی به عقل او شک کردم! ما مجموعهای از کارخانجاتی هستیم که ارتباطات و مراودات بین المللی داریم. حالا با حرف آدمی که هیچ چیز از قانون نمیداند (افتخاری) یک شبه آبرویمان را از دست میدهیم.
مرتضایی ادامه داد: اصلا افتخاری بگوید از همین امروز در لیگ شرکت نکنیم. ما از این پیشنهاد هم استقبال میکنیم. مگر کمیته فوتسال چه کاری برای تیمها کرده است. اگر در فوتبال قبل از شروع مسابقات، حق ورودی میگیرند حداقل در پایان فصل مبالغی تحت عنوان حق پخش و غیره شامل حال تیمها میشود ولی افتخاری هنوز در فوتسال نتوانسته است رسانهها را با لیگ آشتی دهد. مگر چند مسابقه ما پخش مستقیم شده که کمیته فوتسال طلبکار است؟
وی افزود: کمیته فوتسال چیزی حز بی نظمی به تیمها نداده است. آنها حتی لیگ را 45 روز با تاخیر آغاز کردند. با آن کارشان چه لطمهای به تیمها زدند. آنها هر کاری خواستند کردند. حالا اگر کمیته فوتسال میگوید در لیگ شرکت نکنیم، ما هم استقبال میکنیم.
مدیرعامل باشگاه فرش آرا در پایان گفت: این چه تعهدی است که برای تیمها ایجاد کردهاند. به نظرم کار افتخاری قابل پیگیری و شکایت است. آنها خودشان تیمها را بدهکار کردهاند و خودشان هم حکم را رسانهای میکنند.
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