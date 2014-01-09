سیدرضا افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حکم ریاستش بر کمیته فوتسال بعد از یکسال سرپرستی در این کمیته، گفت: قرار بود کمیته فوتسال به نایب رئیسی فدراسیون فوتبال ارتقا یابد و ما هم منتظر بودیم این اتفاق رخ بدهد تا دیگر حکم ریاست نگیریم! البته به خاطر اصلاح آیین نامه این اتفاق رخ نداد و شاید فوتسال در آینده به نایب رئیسی برسد.

وی همچنین درباره نامه‌ای که از وزارت ورزش برای جلوگیری از تمدید قرارداد خسوس کاندلاس سرمربی تیم ملی فوتسال به فدراسیون فوتبال فرستاده شده بود، تاکید کرد: همانطور که قبلا گفتم وزارت ورزش دخالتی در امور فدراسیون فوتبال ندارد. ما خودمان پول خسوس را پرداخت می‌کنیم و درباره وی تصمیم می‌گیریم. دلیل ندارد وزارت ورزش در اینباره نظر بدهد. حتی وقتی که علی کفاشیان از سفر برگشته بود، از من سراغ این نامه را گرفت و پرسید آیا ما این نامه را گرفته‌ایم که من هم گفتم اصلا نامه‌ای وجود ندارد.

افتخرای در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره حضورش در رختکن تیم دبیری تبریز پس از قهرمانی این تیم در نیم فصل اول لیگ برتر، اظهار داشت: این تیم زحمات زیادی کشیده بود و لازم بود به خاطر قهرمانی به آنها تبریک بگویم! البته وحید شمسایی سرمربی - بازیکن این تیم درخواست داشت تا خسوس کاندلاس (سرمربی تیم ملی فوتسال) توجه بیشتری به تیم دبیری داشته باشد و بازیکنان بیشتری به تیم ملی از این تیم دعوت کند.

رئیس کمیته فوتسال با بیان اینکه ملاک انتخاب بازیکنان تیم ملی آمادگی است نه نام تیم، تاکید کرد: من به شمسایی گفتم که این موضوع جای گلایه ندارد. خسوس در انتخاب بازیکنان تیم ملی کاری به جایگاه تیم‌های لیگ برتری ندارد و صرفا روی آمادگی بازیکنان را دعوت می‌کند. مطمئنم خسوس سفارش پذیر نیست و ما هم موافق این نیستیم که به او بازیکن پیشنهاد کنیم. خسوس کارش را به بهترین نحو انجام می‌دهد و ما هم گاهی به او فقط تذکراتی می‌دهیم.

افتخاری در پاسخ به این سئوال که "آیا در جریان دیدارش با شمسایی، به او پیشنهاد همکاری در تیم‌های ملی را داده است یا خیر"؟، گفت: الان کار در تیم ملی برای شمسایی زود است. بازیکنانی که به مربیگری روی می‌آورند به تجربه نیاز دارند. ما نباید قهرمانان خود را با اقدامات شتابزده خراب کنیم. همان اتفاقی که برای علی دایی و علی صانعی رخ داد. آنها خیلی زود سرمربیان تیم ملی فوتبال و فوتسال شدند. برای همین نمی‌خواهم شمسایی هم به سرنوشت صانعی و دایی دچار شود. شمسایی شروع خوبی در مربیگری داشته است و اگر این موفقیتش ادامه دار باشد، مربی کاملی خواهد شد. آن موقع است که آدم جرات می‌کند تیم ملی را دستش بدهد.