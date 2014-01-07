فرمانده ارتش تایلند شایعه کودتا در بانکوک را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، فرمانده ارتش تایلند که پیشتر خواستار خویشتنداری طرفین درگیر در ناآرامی های این کشور شده بود، شایعات منتشر شده در روز دوشنبه را مبنی بر کودتای قریب الوقوع ارتش با هدف براندازی دولت رد کرد.



ارتش تایلند درحالی شایعات را رد می کند که فرمانده رسته پیاده نظام برای اولین بار اعلام کرد دهها گردان نظامی، تانک، خودروهای زرهی و مهمات برای انجام یک رژه نظامی در روز 18 ژانویه همزمان با روز نیروهای مسلح تایلند به بانکوک منتقل شده اند.



معترضان نخست وزیر را آلت دست تاکسین شیناواترا برادرش و نخست وزیر سابق دانسته و با تحریم انتخابات دوم فوریه در پی آن هستند تا شورای مردمی برای اداره موقت کشور تا انجام اصلاحات سیاسی و انتخابات مستقل تشکیل شود.