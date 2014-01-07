همه بخش های بیمارستان تخصصی فکری شهر بستک فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکاری در نشست هیئت رئیسه دانشگاه در شهرستان بستک با اشاره به نحوه ارایه خدمات بهداشتی درمانی این شهرستان گفت: تمام بخش های بیمارستان شامل بخش داخلی ،جراحی ، زنان وزایمان و اطفال ، خدمات پاراکلینیکی و اورژانس بیمارستان فعالیت خود را آغاز کرده است.

شکاری افزود: در حا ضر همه امکانات برای ارایه هر چه بهتر خدمات بهداشتی درمانی مهیا شده است تا مشکلی در ارایه خدمات تصصی درمانی رخ ندهد.

شکاری با تاکید بر این نکته که ارایه خدمات بهداشتی درمانی در ساعات اولیه زلزله نقش مهمی در کاهش استرس و اضطراب مردم دارد، اظهارداشت: بخش هایی از بیمارستان که بر اثر زلزله تخریب شده اند و قابل استفاده نیست خدماتشان در کانکس ها از سر گیری می شود و مردم هیچ نگرانی در ارتباط با دریافت خدمات تخصصی درمانی در شهر بستک نداشته باشند.

وی یادآور شد: طی تماس تلفنی با وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی از تجهیز بیمارستان 64 تختخوابی شهر بستک خبر داده است و مقرر گردیده به محض اتمام ابینه این بیمارستان تجهیز این بیمارستان در کمترین زمان ممکن صورت بگیرد.