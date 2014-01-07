شرکت 2600 قرآن آموز خواهر در مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس قم

سیده زهرا موذن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ثبت نام برای دوره‌های مختلف قرآن آموزی اظهار داشت: به دلیل کامل بودن ظرفیت مکانی نمی‌توانیم ثبت نام جدید داشته باشیم و در حال حاضر 2 هزار و 600 نفر در دوره‌های مختلف قرائت و حفظ قرآن کریم و دوره‌های معارفی این مرکز شرکت دارند.

وی با اشاره به دوره‌های تربیت مربی قرآن بیان داشت: دومین دوره تربیت مربی حفظ قرآن کریم با حضور 15 نفر طی روزهای گذشته آغاز شده و اولین دوره آن سال گذشته با شرکت 20 برگزار شد.

معاون آموزشی تربیتی واحد خواهران مرکز قرآن و حدیث حرم حضرت معصومه(س) با بیان این که تاکنون دو دوره روان خوانی و تجوید از سوی این مرکز برگزار شده است، افزود: در دوره اول روانخوانی 25 نفر و در دوره دوم آن 15 نفر با دارا بودن شرایط و پس از آزمون ورودی شرکت کرده بودند.

وی یادآور شد: در دوره اول تربیت مربی تجوید نیز 20 نفر و در دوره دوم آن 18 نفر شرکت داشتند.

موذن بیان کرد: از ماه آینده برای دوره تربیت مربی روخوانی و روان‌خوانی از دارندگان شرایط آن، ثبت نام می‌شود.



