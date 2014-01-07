مجوز حضور من 6 روز قبل از انتخابات صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون هاکی که با ابقای چهار ساله بهرام شفیع به عنوان رئیس این فدراسیون همراه شده بود حرف و حدیث‌های زیادی را به دنبال داشت چرا که بازنشسته بودن وی این شبهه را به وجود آورد که حضور شفیع در این انتخابات غیر قانونی بوده است اما رئیس فدراسیون هاکی در این باره توضیحاتی داده است.



بهرام شفیع در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان در این باره می‌گوید: تمامی مدارک، اسناد و تاریخ مجوزهای ارسالی از سوی هیات دولت برای ادامه کار بازنشسگان دولتی موجود و گواه محکمی است که انتخابات فدراسیون هاکی نه تنها بدون هیچ تخلفی برگزار بلکه کاملا قانونی برپا شد.



وی افزود: هیات دولت برای ادامه فعالیت 15 فرد بازنشسته از کارکنان دولت شامل 12 نفر از وزارت نفت، یک نفر وزارت ارشاد، ‌یک نفر از امور ایثارگران و یک نفر از وزارت ورزش و جوانان(خودم) مجوز صادر کرد.

شفیع ادامه داد: این مجوز در تاریخ 92/9/10 تصویب و شش روز بعد از آن انتخابات برگزار شد و این در حالی است که مهلت ریاست من در فدراسیون تا 22 آذر نیز ادامه داشته است.



رئیس فدراسیون هاکی شائبه‌های ایجاد شده را از آن جایی عنوان کرد که این نامه به صورت کتبی در تاریخ 26 آذرماه به دست وزارتخانه و به اطلاع مجمع رسید. و این دو هفته مدت زمانی بود تا مجوز سیر اداری خود را طی کند که این به هیچ عنوان نه دست من و نه دست وزارت ورزش و جوانان بود.



وی حواشی ایجاد شده را به خاطر همین تاخیر 14 روزه عنوان کرد و گفت: هیچ تخلفی در ارتباط با ادامه کار من صورت نگرفته و این دولت است که برای ادامه کار کارکنان خود تصمیم می‌گیرد.