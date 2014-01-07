سيد اميد علوي‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اين كه رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور روزهای پانزدهم و شانزدهم دی ماه با حضور 260 کشتی گیر از 29 استان در قالب 31 تیم طی هشت دور و با انجام 303 کشتی در شهرستان تبریز برگزار شد، اظهار كرد: از خراسان شمالي نيز تيمي 10 نفره به اين مسابقات اعزام شده بود كه اعضاي آن در پايان موفق به كسب يك مقام سومي و دو مقام پنجمي در اوزان مختلف شدند.

به گفته وي در اين مسابقات وحيد روحي، نماينده استان در وزن 50 كيلوگرم پس از ناكامي در راه يافتن به فينال مسابقات، عنوان سوم اين وزن را به دست آورد.

اين مسئول اظهار داشت: در اين وزن محمدرضا آقانیا از مازندران، حامد تاب از خوزستان، وحید روحی از خراسان شمالی و علی گوران از فارس، مجید صالحی از چهارمحال و بختیاری و سینا شجیعی از کردستان به ترتيب در رده‌هاي اول تا پنجم قرار گرفتند.

علوي زاده اضافه كرد: همچنين علي اكبر محمدي، كشتي‌گير وزن 58 كيلوگرم و محمد محمدي، نماينده وزن 85 كيلوگرم خراسان شمالي در اين رقابت‌ها نيز رده پنجم اوزان خود را با دست آوردند.

به گفته او در وزن 58 كيلوگرم اين مسابقات هم محمدرضا رستمی از فارس، علیرضا افتخاری از خراسان رضوی، سعید شاهرخی از تهران و حمید عالی زاده از اردبیل، حسین شهبازی از آذربایجان شرقی و علی اکبر محمدی از خراسان شمالی به ترتيب در رده هاي اول تا پنجم جاي گرفتند.

علوي‌زاده افزود: در وزن 85 كيلوگرم نيز علی خلیل‌زاده از مازندران، سعید لرستانی از کرمانشاه، امیررضا موتاب از آذربایجان شرقی الف و حامد احمدزاده از البرز و محمد ریاضی از فارس و محمد محمدی از خراسان شمالی در رده هاي اول تا پنجم قرار گرفتند.

گفتني است، با توجه به اين كه بر اساس اعلام فدراسيون كشتي، نفرات اول تا ششم اين رقابت‌ها مجوز حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان را بدست می آورند، سه فرنگي كار خراسان شمالي به قرار گرفتن در رده هاي سوم و پنجم موفق شده اند مجوز حضور در اين مسابقات را كسب كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در اين مسابقات در رده بندي تيمي خوزستان با 64 امتياز به مقام قهرماني رسيد، فارس با 51 امتیاز نايب قهرمان شد، مازندران با 41 امتیاز سوم شد و تيم هاي گیلان با 39 امتیاز، خراسان رضوی با 37 امتیاز و تهران هم با 36 امتیاز به ترتيب در رده هاي چهارم تا ششم جاي گرفتند.

در رده بندي انفرادي نيز در وزن 42 كيلوگرم محمدرضا مختاری از فارس، مهدی محسن‌نژاد از خوزستان، علی نجاتی از قم، علی رستار از کرمان و مهرداد غلامعلی زاده از گیلان و سعید امینی از تهران در رده هاي اول تا پنجم ايستادند.

در وزن 46 كيلوگرم پویا ناصر پور از خوزستان، مصطفی کلاوی از خراسان رضوی، مسلم محمودی از چهار محال و بختیاری و امیرمهدی عسگری از کرمان و سینا رضایی پور از گیلان و محمد محمودی از تهران اول تا پنجم شدند.

در وزن 50 كيلوگرم محمدرضا آقانیا از مازندران، حامد تاب از خوزستان، وحید روحی از خراسان شمالی و علی گوران از فارس، مجید صالحی از چهارمحال و بختیاری و سینا شجیعی از کردستان به ترتيب در رده هاي اول تا پنجم قرار گرفتند.

در 54 کیلوگرم امین قلاوند از خوزستان، میثم دلخوان از فارس، سعید غلامی از سیستان و بلوچستان و حامد بابیانی از اردبیل و مرتضی فتحی از تهران و رضا مؤمنی از لرستان به ترتيب در رده هاي اول تا پنجم قرار گرفتند.

در وزن 58 كيلوگرم اين مسابقات هم محمدرضا رستمی از فارس، علیرضا افتخاری از خراسان رضوی، سعید شاهرخی از تهران و حمید عالی زاده از اردبیل، حسین شهبازی از آذربایجان شرقی و علی اکبر محمدی از خراسان شمالی به ترتيب در رده هاي اول تا پنجم جاي گرفتند.

در وزن 63 كيلوگرم هاشم محمودی از اردبیل، شایان عفیفی از آذربایجان شرقی الف، مهدی زیدوند از خوزستان و امین بیدار از چهارمحال و بختیاری و حسام جعفری از قم و میلاد عبدولی از لرستان اول تا پنجم شدند.

در وزن 69 كيلوگرم محمد مهدی قربانی از گیلان، مسلم مرادی از کردستان، رضا عین آبادی از خراسان رضوی و حمیدرضا صارم از خوزستان و علی احمدپور از مازندران و یوسف اعظمی از اردبیل به ترتيب در رده هاي اول تا پنجم ايستادند.

در وزن 76 كيلوگرم رقابت ها امیراشکان قاسم زاده از گیلان، مهران اصغری از مازندران، کوروش خلیلی از توابع تهران و علی معاونی از فارس و سعید یوسفی از تهران و محمدرضا جلالی از چهارمحال و بختیاری اول تا پنجم شدند.

در وزن 58 كيلوگرم اين مسابقات هم محمدرضا رستمی از فارس، علیرضا افتخاری از خراسان رضوی، سعید شاهرخی از تهران و حمید عالی زاده از اردبیل، حسین شهبازی از آذربایجان شرقی و علی اکبر محمدی از خراسان شمالی به ترتيب در رده هاي اول تا پنجم جاي گرفتند.

در وزن 100 كيلوگرم رقابت ها نيز علی اصغر شهبازی از قم، مجتبی رضایی از البرز، امین عسکری از توابع تهران و سهیل کهنسال از خوزستان و هاشم کریمی از آذربایجان شرقی ب و میلاد محمودی از آذربایجان غربی رده هاي اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

در اين مسابقات محمدرضا رستمی در وزن 58 کیلوگرم از فارس به عنوان فنی ترین کشتی گیر، شایان عفیفی در وزن 63 کیلوگرم از آذربایجان شرقی به عنوان کشتی گیر نمونه و هوشنگ سیفی کار از فارس به عنوان مربی نمونه انتخاب شد و کاپ اخلاق مسابقات هم به تیم آذربایجان شرقی رسيد.

در رقابت هاي قهرماني كشتي فرنگي نوجوانان كشور علي اشكاني، بهرام حسين‌زاده، مجيد جهانديده از تهران، روح‌اله ميكائيلي از قم و اميد مولايي از آذربايجان شرقي به عنوان اعضای كميته فني از سوي فدراسيون انتخاب شده بودند و حسن بابك، مدير تيم‌هاي ملي كشتي فرنگي نيز از نزديك ناظر اين رقابت‌ها بود.

گفتني است، خراسان شمالي در اين مسابقات با 10 كشتي گير به مربيگري مهدي نامور و سرپرستي ميثم كاملي شركت كرده بود.

تيم خراسان شمالي را در اين مسابقات در وزن 42 كيلوگرم علي درتومي، در 46 كيلو احسان مهراني پور، در 50 كيلو وحيد روحي و علي اصغر كاملي، در 54 كيلو هاني لنگرمراد، در 58 كيلو علي اكبر محمدي، در 63 كيلو مرتضي قوي پنجه، در 96 كيلو فريد محمدي، در 85 كيلو محمد محمدي و در وزن 100 كيلوگرم نيز آرش بياني تشكيل داده بودند.