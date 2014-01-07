اعزام کشتی گیران قمی به رقابت های بین المللی کشتی جام يادگار امام(ره)

محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، سي و چهارمين دوره رقابتهای بین المللی کشتی فرنگي جام يادگار امام(ره) روزهای 3 و 4 بهمن ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.

وی با بیان اینکه کشتی گیران قمی نیز به این پیکارها اعزام می شوند، اضافه کرد: بر همین اساس هجران شريف اف داور المپیکی کشور آذربايجان، بعنوان داور بي‌طرف و نماينده فدراسيون جهاني كشتي در رقابت‌هاي بين‌المللي كشتي فرنگي جام يادگار امام(ره) حضور مي‌يابد.

رئیس هیئت کشتی استان قم در ادامه با بیان اینکه کشتی گیران قم قمی تا پایان سال چندین رقابت قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی را نیز پیش رو دارند، ابراز داشت: از سوی کمیته اجرایی و مسابقات فدراسیون کشتی کشورمان زمان و مکان برگزاری پیکارهای داخلی کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در تمام رده های سنی تا پایان سال مشخص شده است.

وی افزود: البته امسال در یکی از مسابقات مهم انتخابی و قهرمانی کشور میزبان بودیم و بر همین اساس روزهای ششم تا هشتم آذر ماه پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی عمومی جوانان کشور در قم به انجام رسید و خوشبختانه کشتی گیران قمی نیز سه مدال نقره کسب کردند.

حلوایی بیان داشت: در روزهای چهارم تا ششم دی ماه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان کشور به انجام رسید و تیم قم یک نشان برنز کسب کرد، ضمن اینکه در روزهای دوازدهم تا چهاردهم همین ماه تیم قم به پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان کشور اعزام شد و نتایج خوبی کسب کرد.

وی یاد آور شد: در روزهای هفدهم تا نوزدهم دی ماه تیم کشتی آزاد جوانان قم را به رقابت های قهرمانی کشور اعزام می کنیم در حالی که مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی جوانان کشور نیز روزهای 22 تا 24 دی ماه به انجام خواهد رسید.

رئیس هیئت کشتی استان قم از حضور کشتی گیران قمی در انتخابی تیم های ملی سه رده سنی خبر داد و افزود: در روزهای 25 تا 27 دی ماه نیز تیم قم روانه حضور در پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور می شود، ضمن اینکه بعد از این پیکارها مرحله اول انتخابی تیم ملی کشتی ازاد نوجوانان کشورمان در روزهای دوم تا چهارم بهمن ماه برگزار می شود.

وی ادامه داد: در روزهای نهم تا یازدهم بهمن ماه مسابقات مرحله اول انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان، در روزهای 23 تا 25 بهمن ماه مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان کشور جام امید و در روزهای 30 بهمن تا دوم اسفند ماه نیز رقابت های جام امید کشتی فرنگی کشور به انجام می رسد.

حلوایی در پایان عنوان داشت: همچنین مرحله اول انتخابی تیم ملی کشتی آزاد جوانان در روزهای 10 تا 12 اسفند، مرحله اول انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در روزهای 15 تا 17 اسفند، مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی نوجانان در روزهای 22 تا 24 اسفند و مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان در روزهای 22 تا 24 اسفند ماه دیگر رقابت هایی هستند که کشتی گیران قمی آماده حضور در آنها خواهند شد.

