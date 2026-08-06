آغاز اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان با حضور ۱۰ خوزستانی

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان روزهای ۱۵ تا ۲۲ مردادماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی کمپ تیم های ملی کشتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حال برگزاری است.

آرمین شمسی پور، علی غریبی، حمدرضا محمدیان، علیرضا رضایی، امیرحسین خدادادی، محمدحسن طرفی نژاد، امیرحسین عبدولی ، ایوب حسینوند بعنوان ورزشکار ، مهرزاد اسفندیاری بعنوان مربی و فرشید فرزان به عنوان ماساژور از استان خوزستان در ترکیب تیم ملی کشورمان قرار دارند.

رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا روزهای ۱۰ و ۱۱ تیرماه در شهر پاتایا تایلند برگزار شد که ورزشکاران خوزستانی با کسب سه مدال ارزشمند طلا و یک نشان نقره سهم به سزائی در قهرمانی کشورمان در این رقابت ها داشتند.