به گزارش خبرگزاری مهر، جک استراو رئیس گروه فراحزبی روابط پارلمانی انگلیس با ایران و وزیر اسبق خارجه انگلیس، رئیس اتاق مشترک انگلیس و ایران و دیگر اعضای این هیئت امروز سه شنبه با رئیس اتاق بازرگانی ایران دیدار کردند.

غلامحسین شافعی این سفر را منشأ اتفاقات خوب در روابط ایران و انگلیس برآورد کرد و گفت: روابط این دو کشور از قدمت طولانی برخوردار است. تنها در زمان‌های خاصی این روابط غبارآلود شد که افکار عمومی ایران نقش انگلیس را در این وادی پررنگ می‌بیند.

وی در ادامه با اشاره به وجود فضای جدید در سیاست و حضور دولت یازدهم، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که در این شرایط جدید می‌توانیم روابط اقتصادی دو کشور را گسترش دهیم. اتاق مشترک ایران و انگلیس در گذشته اقدامات بسیاری برای بهبود روابط اقتصادی انجام داد ولی محیط برای این موضوع آماده نبود. به اعتقاد ما امروز شرایط فراهم است.

رئیس اتاق ایران تأکید کرد: متناسب با این شرایط با تقاضاهای بسیاری از سوی کشورهای غربی برای برقراری روابط اقتصادی روبرو هستیم. به اعتقاد من محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها ضررهای بسیاری هم برای ایران و هم برای کشورهای مقابل به دنبال داشت. امیدوارم بعد از این سفر، رئیس اتاق مشترک انگلیس و ایران در رأس یک هیئت تجاری به ایران بیایند.

شافعی افزود: در شرایط فعلی اتاق بر این باور است که باید دیپلماسی اقتصادی به کمک دیپلماسی سیاسی بیاید. در این جلسه تسهیل در رفت‌ و‌ آمدها و صدور ویزا برای تجار ایرانی، لغو تحریم‌های بانکی و حذف محدودیت‌های مربوط به حوزه کشتیرانی و حمل و نقل از جمله خواسته‌های طرف ایرانی برای برقراری مجدد روابط دو کشور بود.

وی در ادامه با تأکید بر این نکته که تحریم‌ها فشار مالی بر مردم ایران وارد کرد و این حرکت ناروا، کاملا یک اقدام غیرانسانی است که هیچ‌کس از آن استقبال نمی‌کند، تشریح کرد: با وجود سختی‌ها و مشکلات فراوان ناشی از تحریم‌ها، ایران توانست فعالیت‌های صنعتی خود را پی‌گیری کند و بدین ترتیب کشورهای دیگری را جایگزین کشورهای اروپایی برای فعالیت‌های تجاری خود کرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در بخش دیگری از سخنان خود بازار ایران را متصل به منطقه دانست و گفت: دامنه اقتصادی ایران تنها به سرزمین این کشور محدود نمی‌شود و بر بازار 300 میلیونی منطقه تأثیرگذار است.بنا‌بر‌این ایران برای فعالیت‌های اقتصادی خود پتانسیل‌های بالایی دارد برای مثال در گذشته حجم مبادلات سالیانه شرکت شل در زمینه نفت با ایران بالغ بر 6 میلیارد دلار بود.

شافعی با اعلام این مطلب که ایران با شفافیت و حسن نیت به دنبال رفع سوءتفاهمات گذشته است عنوان کرد: ایران با حسن نیت کامل به دنبال رفع سوءتفاهمات گذشته است البته برای رسیدن به نتیجه مناسب باید طرف‌های مقابل نیز به آن توجه ویژه کنند.

در ادامه این دیدار، جک استراو رئیس فرا حزبی روابط پارلمانی با ایران با تأکید بر خواسته انگلیس در خصوص لغو تحریم‌ها توضیح داد: به دنبال آن هستیم که تحریم‌ها علیه ایران هر چه زودتر لغو شوند ولی این موضوع در یک فرآیند چند جانبه و انجام مذاکرات اتفاق خواهد افتاد. این گروه تلاش می‌کند که مشکل ویزا و بازگشایی مجدد سفارت این کشور در ایران برطرف شود.

"لرد لامونت" رئیس اتاق انگلیس و ایران نیز با اعلام این مطلب که امیدواریم مذاکرات هسته‌ای نتیجه‌ بخش باشد تأکید کرد: اتاق مشترک انگلیس و ایران این آمادگی را دارد که برای زمینه‌سازی روابط دو کشور مشکل مربوط به رفت و آمد و صدور ویزای اقتصادی را تا حدودی تسهیل ببخشد.

وی بر لزوم حذف تحریم‌های بانکی برای برقراری روابط تجاری تأکید کرد و افزود: «ر توافق‌نامه ژنو در رابطه با بیمه حمل‌و‌نقل، کشتیرانی صحبت شد که امیدوارم با اجرای هر چه سریع‌تر آن مسیر روابط تجاری نسبت به دو الی سه سال گذشته بازتر شود.

رئیس اتاق مشترک انگلیس و ایران ادامه داد: وزیر نفت ایران از دو شرکت انگلیسی دعوت به همکاری کرده که از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرف دیگر دو شرکت دارویی انگلیسی برای حضور در بازار ایران ابراز تمایل کرده‌اند که بسیار امیدوارکننده است. از سوی دیگر شرکت‌های خودرویی انگلیسی و علاقه فراوانی برای تأمین قطعات موردنیاز صنعت خودرو در ایران دارند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایشی در این کشور خبر داد که قرار است از وزیر نفت ایران نیز برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آید. این گروه شامل افرادی از دو حزب مطرح کارگری و محافظه کار انگلیس بودند که به ایران سفر کردند.