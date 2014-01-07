ضرورت تداوم آموزش معلمان به عنوان اصلی ترین رکن نظام آموزشی کشور/ پیش دبستانی ها توسعه می یابند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ديمه ور پیش از ظهر سه شنبه در حاشيه مراسم توديع و معارفه مدير كل آموزش و پرورش استان سمنان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آموزش و پرورش به ویژه آموزش ابتدایی، تاب و تحمل این همه تغییرات و آسیب های ناشی از این تغییرات را ندارد، از برنامه جدید این معاونت برای دوره پیش دبستانی خبر داد و اظهار کرد: دوره پیش دبستانی به لحاظ اهمیتی که برای نظام تعلیم و تربیت دارد در این معاونت متمرکز و برای این دوره یک اداره کل تشکیل می‌شود.

وي ادامه داد: با متمرکز شدن پیش دبستانی در معاونت آموزش ابتدایی، صفر تا صد برنامه‌های این دوره از جمله، سیاستگذاریهای اساسی، برنامه‌های توسعه‌ای، برنامه‌ریزی درسی، نظارت و ارزشیابی و تدوین محتوا در معاونت آموزش ابتدایی انجام می‌شود و تنها مجوز برای مراکز پیش دبستانی بخش خصوصی از سوی سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی صادر خواهد شد.

توسعه پیش دبستانی ها در دستور کار ادارات آموزش و پرورش استانها

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش سیاست اول این معاونت را برای دوره پیش دبستانی، توسعه و گسترش مراکز پیش دبستانی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق مرزی با یک شیب مناسب ذکر کرد و افزود: در این راستا توسعه دوره پیش دبستانی غیردولتی با مشارکت بخش خصوصی است؛ از سوی دیگر در بخش دولتی نیز توسعه پیش دبستانی در دستور کار خواهد بود؛ به این معنا که ادارات آموزش و پرورش استانها به صورت منطقه‌ای توسعه پیش دبستانی را در دستور کار قرار خواهند داد.

ديمه ور تاکید کرد: یکی از اهداف اصلی گسترش و توجه به دوره پیش دبستانی، تحقق مطالبه رهبری برای آموزش زبان فارسی به ویژه در مناطق دو زبانه است که مراکز پیش دبستانی باید نوآموزان را برای آموزش پذیری آماده کنند.

وي همچنین با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار نوآموز جذب مراکز پیش دبستانی شده‌اند، خاطرنشان کرد: باید برای سال تحصیلی آینده از نظر عدد و رقم نیز هدفگذاری مناسب صورت بگیرد و قطعا باید تعداد جذب پیش دبستانی را در سال آینده افزایش دهیم.

میانگین پوشش تحصیلی دوره ابتدایی در کشور 98.7 درصد است

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش میانگین پوشش تحصیلی دوره ابتدایی در کشور را 98.7 درصد عنوان کردو گفت: بازماندگان از تحصیل در این مقطع در کشور بسیار اندک هستند اما در نظر نظام آموزشی حتی یک نفر بازمانده از تحصیل هم نباید وجود داشته باشد.

ديمه ور با بیان اینکه بر اساس برآورده ها39 هزار نفر تارک تحصیل از دوره ابتدایی در کشور وجود دارد، افزود: بازماندگی این افراد از تحصیل بیشتر به دلیل کمبود یا نبود فضای آموزشی در پایه ششم ابتدایی، مشکلات معیشتی یا مسایل فرهنگی و منطقه ای بوده است.

وی به اجرای طرح ملی انسداد مبادی بیسوادی اشاره و تصریح کرد: این طرح به طور پیوسته در سطح کشور در حال اجرا بود اما تصمیم بر این شد که طرح ملی انسداد مبادی بیسوادی را با رویکرد تازه ای ادامه دهیم.

انجام اصلاحات در نظام 6.3.3 آموزش و پرورش

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: استفاده از توان بخش غیردولتی به ویژه خیرین مدرسه ساز و خیرین بخش فرهنگی و آموزشی در دستور کار اجرای طرح ملی انسداد مبادی بیسوادی قرار گرفته و با مطرح شدن این طرح در شوراهای آموزش و پرورش استانها، استانداران مسئول مستقیم این طرح محسوب می شوند.

ديمه ور با بیان اینکه نظام آموزشی شش سه سه در دولت تدبیر و امید نیز ادامه می یابد، به برخی از اصلاحات برنامه ای این طرح اشاره و تصریح کرد: تولید محتوای آموزشی برای این نظام شیب ملایم تری می گیرد زیرا لازم نیست تمام کتابهای درسی در تمام پایه ها دوباره تولید شوند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال در پایه چهارم ابتدایی در حال حاضر تنها تغییر کتاب درسی تعلیمات اجتماعی و ریاضی مطرح است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در خاتمه با تاکید بر اینکه در ادامه اجرای طرح نظام آموزشی شش سه سه، در دوره جدید وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید، بار تغییرات شتابزده کم می شود، افزود: تامین فضای آموزشی مناسب و آموزشهای ضمن خدمت برای هماهنگی با شیوه ارزیابی توصیفی تحصیل دانش آموزان نیز مدنظر است.