نمایشگاه "در حریم ریحانه" در یزد گشايش يافت

به گزارش خبرنگار مهر، سيدحسن حسيني، عصر سه شنبه در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه اظهار داشت: 17 ديماه يادآور ظلم بزرگ رژيم خائن پهلوي و اقدام او در كشف حجاب از بانوان است.

وي بيان كرد: به همين منظوري نمايشگاهي به مناسبت 17 دي ماه از امروز به مدت 15 روز در فرهنگسراي خانواده دایر خواهد بود.

حسيني، ساعت بازديد از اين نمايشگاه را از ساعت هشت صبح تا 14 به جز روزهای تعطیل اعلام كرد.

وي ادامه داد: در این نمایشگاه، اسناد حجاب در ادیان مختلف و تصاویری از زنان تازه محجب شده و روانشناسی حجاب در آیات قرآن در کنار پاسخگویی به شبهات مربوط به حجاب ارائه شده است.

حسيني همچنين از برپايي نمايشگاهي به مناسبت سالگرد سفر مقام معظم رهبري به استان يزد در فرهنگسراي قرآن و عترت خبر داد و افزود: اين نمايشگاه نيز تا پايان دي ماه آماده پذيرايي از هنرمندان و علاقمندان به يادآوري خاطرات خوش سفر مقام معظم رهبري به استان يزد است.

وي ادامه داد: اين نمايشگاه نيز هر روز تا پايان دي ماه از ساعت هشت تا 14 آماده بازديد علاقمندان است.