"کامکارها" در خرم آباد اجرای موسیقی خواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر، امین عباسیان رئیس انجمن موسیقی لرستان صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: پس از رایزنی های به عمل آمده با هوشنگ کامکار سرپرست گروه کامکار ها و مدیر اجرایی این گروه و انجام مراحل اخذ مجوز برگزاری کنسرت از مرکز موسیقی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد ها و ارگان های ذی ربط در استان کنسرت گروه موسیقی کامکارها در لرستان برگزار می شود.

وی ادامه داد: مطابق برنامه ریزی صورت گرفته روز پنجشنبه 26 دیماه سال جاری گروه کامکار به مدت یک شب در خرم آباد برنامه اجرا خواهد کرد.

رئیس انجمن موسیقی لرستان افزود: گروه موسیقی کامکارها قرار بود در مهر ماه سال جاری در خرم آباد برنامه داشته باشند که به دلیل عارضه قلبی اردوان کامکار به تاریخ 26 دی ماه موکول شد.