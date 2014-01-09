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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۹:۱۰

عباسیان خبر داد:

"کامکارها" در خرم آباد اجرای موسیقی خواهند داشت

"کامکارها" در خرم آباد اجرای موسیقی خواهند داشت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: 26 دی ماه سال جاری گروه موسیقی کامکارها برای اجری کنسرت به لرستان سفر می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، امین عباسیان رئیس انجمن موسیقی لرستان صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: پس از رایزنی های به عمل آمده با هوشنگ کامکار سرپرست گروه کامکار ها و مدیر اجرایی این گروه و انجام مراحل اخذ مجوز برگزاری کنسرت از مرکز موسیقی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد ها و ارگان های ذی ربط در استان کنسرت گروه موسیقی کامکارها در لرستان برگزار می شود.

وی ادامه داد: مطابق برنامه ریزی صورت گرفته روز پنجشنبه 26 دیماه سال جاری گروه کامکار به مدت یک شب در خرم آباد برنامه اجرا خواهد کرد.

رئیس انجمن موسیقی لرستان افزود: گروه موسیقی کامکارها قرار بود در مهر ماه سال جاری در خرم آباد برنامه داشته باشند که به دلیل عارضه قلبی اردوان کامکار به تاریخ 26 دی ماه موکول شد.

کد مطلب 2210878

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