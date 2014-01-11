به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست تیمش برابر فولادخوزستان ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: هر دو تیم بازی زیبایی را ارائه کردند و تیم ما به هیچ عنوان از پیش بازنده نبود و اگر بازیکنان ما دقت لازم را به کار میبستند، میتوانستند بازی را به نفع خود به پایان برسانیم.
وی افزود: گلهای فولاد روی اشتباهات بازیکنان پرسپولیس به ثمر رسید، هرچند عقیده دارم گل دوم فولاد خطای هند بود که داور بازی آن را نادیده گرفت. البته قضاوت در این خصوص را برعهده کارشناسان داوری میگذارم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس همچنین تاکید کرد: در بازی با تراکتورسازی، داور مسابقه جهانبازی بود که روی برخی از صحنههای آن بازی اعتراض داشتیم که هنوز جواب اعتراضات خود را نگرفتیم. این داور در این مسابقه هم به ضرر ما سوت زد.
وی اضافه کرد: در این مسابقه در خصوص صحنه مشکوکی که در دقایق آخر بوجود آمد، با ناظر داوری هم صحبت کردیم اما نتیجهای نگرفتیم و امیدواریم کارشناسان در این خصوص نظر خود را به درستی اعلام کنند.
دایی در خصوص شیای که به سمت او پرتاب شد، تاکید کرد: این صحنههای بدعت جدیدی است که در ورزشگاههای کشور ایجاد شده و اولین بار نیست که چنین اتفاقی رخ میدهد. با توجه به احترامی که برای هواداران خوزستانی قائل هستم، به نظر من اگر همه چیز سنجیده میشود و تمام تخلفات مورد بررسی قرار میگیرد، باید به این مسائل هم توجه ویژهای داشت.
وی همچنین اضافه کرد: تیم ما در این بازی شایسته شکست نبود، زیرا بازی خوبی را ارائه کردیم و موقعیتهای زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کردیم ولی این توپها با بیدقتی به هدر رفت. اگرچه تیم ما در این بازی شکست خورد اما این باخت میتواند تیم ما را به قهرمانی در فصل جاری لیگ برتر نزدیکتر کند.
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