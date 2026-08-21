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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۶

۳۰ گروه نظارتی مصرف برق ادارات ایلام را پایش می‌کنند

۳۰ گروه نظارتی مصرف برق ادارات ایلام را پایش می‌کنند

ایلام - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام، از پایش لحظه‌ای مصرف انرژی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان توسط ۳۰ گروه نظارتی خبر داد.

ولی الله ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح نظارت بر مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: این طرح با حضور مسئولان، کارشناسان و مدیرکل دفتر بازرسی استانداری ایلام در حال اجراست و هدف از آن، مدیریت بهینه مصرف برق در روزهای گرم سال و جلوگیری از هدررفت انرژی در ساختمان‌های دولتی است.

وی افزود: در این بازدیدها، مصرف انرژی در ادارات استان مطابق با بخشنامه‌های ابلاغی، از جمله لزوم رعایت دمای رفاهی ۱۸ درجه، کنترل روشنایی‌ها در اماکن اداری و راهروها، و همچنین مدیریت مصرف تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرد و هر گونه تخلف، بلافاصله به دستگاه‌های مربوطه اعلام می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق ایلام با بیان اینکه بیش از یک هزار ساختمان و مرکز اداری در استان به صورت برخط و هر ۱۵ دقیقه یکبار از طریق کنتورهای هوشمند و پایش تصویری بررسی می‌شوند، تصریح کرد: ۳۰ گروه نظارتی در طول شبانه‌روز، مصرف ادارات و دستگاه‌های اجرایی را رصد می‌کنند و این نظارت‌ها، تا پایان فصل گرما و عادی شدن مصرف، ادامه خواهد داشت.

ناصری با تأکید بر اینکه همراهی دستگاه‌های اجرایی در کاهش مصرف برق، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه دارد، خاطرنشان کرد: در روزهای اوج مصرف، هرگونه بی‌توجهی به مدیریت انرژی، می‌تواند به افت فشار و ناپایداری شبکه منجر شود و از همه مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست که با جدیت، دستورالعمل‌های ابلاغی را اجرا کنند و الگوی مصرف را رعایت کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه فرهنگ صرفه‌جویی باید در تمام سطوح نهادینه شود، گفت: امیدواریم با همراهی و همکاری همه دستگاه‌ها و همچنین مردم عزیز، بتوانیم تابستان گرم پیش‌رو را با کمترین مشکل و خاموشی پشت سر بگذاریم و از همه شهروندان خواست که با مدیریت مصرف، صنعت برق کشور را در این روزهای پرچالش یاری کنند.

کد مطلب 6922741

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