ولی الله ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح نظارت بر مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: این طرح با حضور مسئولان، کارشناسان و مدیرکل دفتر بازرسی استانداری ایلام در حال اجراست و هدف از آن، مدیریت بهینه مصرف برق در روزهای گرم سال و جلوگیری از هدررفت انرژی در ساختمان‌های دولتی است.

وی افزود: در این بازدیدها، مصرف انرژی در ادارات استان مطابق با بخشنامه‌های ابلاغی، از جمله لزوم رعایت دمای رفاهی ۱۸ درجه، کنترل روشنایی‌ها در اماکن اداری و راهروها، و همچنین مدیریت مصرف تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرد و هر گونه تخلف، بلافاصله به دستگاه‌های مربوطه اعلام می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق ایلام با بیان اینکه بیش از یک هزار ساختمان و مرکز اداری در استان به صورت برخط و هر ۱۵ دقیقه یکبار از طریق کنتورهای هوشمند و پایش تصویری بررسی می‌شوند، تصریح کرد: ۳۰ گروه نظارتی در طول شبانه‌روز، مصرف ادارات و دستگاه‌های اجرایی را رصد می‌کنند و این نظارت‌ها، تا پایان فصل گرما و عادی شدن مصرف، ادامه خواهد داشت.

ناصری با تأکید بر اینکه همراهی دستگاه‌های اجرایی در کاهش مصرف برق، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه دارد، خاطرنشان کرد: در روزهای اوج مصرف، هرگونه بی‌توجهی به مدیریت انرژی، می‌تواند به افت فشار و ناپایداری شبکه منجر شود و از همه مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست که با جدیت، دستورالعمل‌های ابلاغی را اجرا کنند و الگوی مصرف را رعایت کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه فرهنگ صرفه‌جویی باید در تمام سطوح نهادینه شود، گفت: امیدواریم با همراهی و همکاری همه دستگاه‌ها و همچنین مردم عزیز، بتوانیم تابستان گرم پیش‌رو را با کمترین مشکل و خاموشی پشت سر بگذاریم و از همه شهروندان خواست که با مدیریت مصرف، صنعت برق کشور را در این روزهای پرچالش یاری کنند.