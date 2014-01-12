به گزارش خبرگزاری مهر، رامین موحد نیا ،با بیان اینکه دومین دور مسابقات انتخابی درون‌اردویی تیم‌ملی با حضور 27 ورزشکار در بخش ساندا و تالو برگزار شد، افزود: در این مرحله از مسابقات انتخابی، سانداکاران حاضر در اردو برای دومین بار به مصاف حریفان خود رفتند که در هفت مسابقه نفرات برتر شناخته شدند و در یک دیدار نیز به دلیل کسب نتیجه تساوی، تعیین چهره ثابت تیم‌ملی به بازی دور سوم کشیده شد. در بخش تالو نیز دو ورزشکار در رده سنی نوجوانان از جمع ملی‌پوشان کنار رفتند.

وی با تأکید بر اینکه در بخش ساندا هشت دیدار به انجام رسید اظهار داشت: در وزن منهای 48 کیلوگرم عزیزالله علیمرادی از کرمان توانست ابوالفضل براتی را از پیش رو برداشته و فیکس وزن خود شود. در وزن منهای 52 کیلوگرم مهدی محمدی از زنجان موفق شد دیگر همشهری خود یعنی میلاد اجلی را مغلوب کرده و به مرحله دوم اردوی تیم‌ملی راه یابد. عرفان آهنگریان از مازندران در وزن منهای 56 کیلوگرم هادی فرهانی را شکست داد و به عضویت تیم‌ملی درآمد.



سرمربی تیم ووشو استان زنجان گفت: در وزن منهای 60 کیلوگرم نیز علی مولایی از زنجان توانست مهدی پیران را پشت سر بگذارد. در وزن منهای 65 کیلوگرم جواد کرمی از زنجان در مصاف با علی جورابچی به برتری دست یافت تا به عنوان سومین زنجانی در ترکیب اصلی تیم‌ملی قرار گیرد. در وزن منهای 70 کیلوگرم محسن شهبازی از قزوین حریف خود یعنی فردین هوشنگی را مغلوب کرد و در وزن منهای 75 کیلوگرم نیز میلاد عارفی‌مقام از لرستان توانست علی‌اکبر روحی را پشت سر بگذارد. در وزن منهای 80 کیلوگرم نیز حمیدرضا بشیری از زنجان که در بازی اول مقابل سینا خلیلی از آذربایجان‌غربی به برتری دست یافته بود، در این بازی مغلوب حریف خود شد تا تکلیف این وزن به بازی سوم کشیده شود.



وی با یادآوری اینکه در بخش تالو نیز مصطفی دودله و علی گرجی از جمع ملی‌پوشان حذف شدند گفت: با توجه به نظر کادر فنی، طاها بدیعی به همراه شاهین بنی‌طالبی، علی شکروی، امیرحسین سلطانی، محمدامین تیموری، مجید حسنلو، مهدی مختارپور، امیر دارابی و محمدرضا قارائی جزو تالوکارانی هستند که در مرحله دوم اردوی تیم‌ملی ووشو جوانان در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان حضور خواهند داشت و این در حالی است که مرحله دوم اردوی آمادگی تیم‌ملی ووشو برای حضور در مسابقات جهانی آنتالیا تا سوم بهمن‌ماه در زنجان ادامه خواهد داشت.

صدرنشینی گاز زنجان در پنجمین دوره مسابقات لیگ برتر کاراته کشور

تیم کاراته گاز زنجان بار دیگر عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر کاراته کشور را در پنجمین دوره از این مسابقات از آن خود کرد.

تیم کاراته شرکت گاز استان زنجان با حضوری پررنگ و مقتدرانه و کسب پنج پیروزی متوالی در حالی در صدر جدول مسابقات لیگ برتر کاراته کشور قرار گرفت که این تیم در سه دوره گذشته نیز در مسابقات لیگ برتر کشور موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.



پنجمین دوره مسابقات لیگ برتر کشور با حضور 12تیم در دو گروه برگزار شد که تیم کاراته گاز زنجان در گروه یک با تیم های ایوان پرشان لرستان، نمین سرامیک اردبیل، باشگاه شریعتی، شتوکان اصفهان و هیئت شهریار هم گروه شد.



این مسابقات بصورت رفت و برگشت برگزار و تیم اول و دوم هر گروه به فینال صعود کرده و تیم اول گروه یک با تیم دوم گروه دو و تیم دوم گروه یک با تیم اول گروه دو برای فینال و رده بندی؛ مسابقه دادند.



در هفته اول تیم گاز با نتایج 25 بر 6 و 23 بر 7 تیم های باشگاه شریعتی و شتوکان اصفهان را شکست داد.



در هفته دوم نیز که 29 و 30 آبان برگزار شد تیم گاز زنجان ابتدا با نتیجه 26 بر 5 نمین سرامیک را پشت سر گذاشته و سپس 27 بر 2 بر هیت شهریار غلبه کرد.



در هفته سوم از دور رفت نیز ابتدا ایوان پرشان لرستان 23 بر 6 مقابل تیم گاز زنجان مغلوب شد تا این تیم قهرمان دور رفت شود.



در دور برگشت نیز تیم گاز مقابل باشگاه شریعتی با نتیجه 27 بر 4 به برتری رسید تا پیروزیهای تیم گاز ادامه داشته و به دنبال کسب مقام قهرمانی باشد.