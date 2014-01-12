سعید مقیسه داور بخش مستند جشنواره جام جم در گفتگو با مهر با تأکید بر اینکه معیارهای داوری در این جشنواره ابلاغ از پیش تعیینشده نبودهاست، اظهار کرد: اساتیدی که به عنوان داور دعوت شدند، در جلساتی با یکدیگر این شاخصها را تعیین کردند و قطعا مستندی در نهایت انتخاب میشود که متعلق به موضوع روز خود باشد.
وی درباره نحوه داوری آثار مستند شبکه تهران که مدیریت آن را برعهده دارد، توضیح داد: مستندهای شبکهها توسط گروه داوران به صورت دسته جمعی انتخاب میشود. رضا پورحسین هم مدیر شبکه مستند است که بسیاری از آثار در آنجا تولید شدهاند. اما اولا دوران مدیریت افراد لزوما با زمان تولید آثار یکی نیست و دیگر اینکه معمولا در داوریها، مستند تولید یک شبکه را به مدیر آن شبکه نمیدهند.
پیشرفت بدون ارزیابی ممکن نیست
مدیر شبکه تهران در پاسخ به اینکه بالاخره رأی شما درباره همه آثار تاثیرگذار است یا خیر، تصریح کرد: آثار دو سری دیده میشوند. یک بار افراد به تنهایی آثار را تماشا میکنند و بار دیگر همه با هم آن را میبینند. معمولا در این صورت بار اول اثر یک شبکه را به مدیر آن نمیدهند.
مقیسه درباره نقش جشنواره جام جم در ایجاد رقابت بین شبکهها تأکید کرد: ما اگر بخواهیم به دنبال تعالی سازمانی باشیم، لاجرم باید ارزیابی داشته باشیم. چرا که هیچ پیشرفت و توسعه پایداری بدون ارزیابی ممکن نیست. حتما باید شور تولیدکنندگان آثار برانگیخته شود و در این جشنوارهها جلوهای از فعالیت و فرآیند موجود به نمایش گذاشته شود.
تبیین شاخصها با جشنواره جام جم
وی یادآور شد: گرچه در طول سال نهادهایی از دید نظارتی کار ما را رصد میکنند اما بهتر است همه این نظرات یک جا جمع شود تا مثلا بدانیم فلان برنامه میل مخاطب را ارضا کرد اما نتوانست به ارضای مصلحت او بپردازد. ساعت پخش اینگونه بود، شبکههای دیگر چنین رفتار کردند و...
داور بخش مستند جشنواره جام جم، ادامه داد: ارزیابی هیچگاه از فرآیند توسعه و تعالی پایدار حذف نمیشود. یکی از کارهای خوب چنین جشنوارهها، تبیین شاخصها برای دیگران است.
مقیسه با بیان اینکه رسانه سیاستهای خود را در این شاخصها جانمایی میکند، تصریح کرد: این چنین راهبردهای سازمان خود به خود در تصمیمات عوامل تولید جاری میشود و جشنواره جام جم فرصتی برای خط کشی و سنجش آثار و محلی برای جمع بندی آنها است.
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