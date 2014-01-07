اعلام نامزدهای بخش مستند سومین جشنواره جام جم سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، در رشته فیلم مستند، مستندهای الفبای معجزه گر، آمنه خاله، زیرگنبد مینا، مستند حضور، اگر عزت به قهوه خانه نیاید، از مجموعه یک زندگی، مستند نخل میراث کهن، از مجموعه راسخون کاندیدای بهترین مستند شدند.

همچنین در رشته پژوهش عبدالحمید ارجمند برای پژوهش مستندهای جستجو گران پارسه و سعدی کارنو ، مختار نامدار برای مستند خله، بیژن زمان پیرا برای مستند سیاچمانه، پژمان مظاهری پور برای غبار سرخ، مینا مشهدی مهدی برای مستند عروسی چابهار از مجموعه مستند عروسی اقوام و پژوهشگر مستند حدیث سرو کاندیدای دریافت جایزه شدند.

در رشته تدوین هم آخرین روزهای زمستان با تدوین محمد حسین مهدویان، الفبای معجزه گر با تدوین بابک حسناتی، خزندگان ایران با تدوین ابوذر حیدری، زیرگنبد مینا با تدوین حمید نجفی راد و سرپایان با ندوین سید علی محترمی کاندیدای دریافت جایزه شدند.

همچنین از سوی داوران بخش مستند جشنواره جام جم در رشته تصویربرداری هادی بهروز برای مستند آخرین روزهای زمستان، فرخ راستکار و فاطمه امینی به خاطر مستند خزندگان ایران، رضا تیموری برای زیرگنبد مینا، سید علی محترمی به خاطر سرپایان، فردین باتمانی برای مستند سیاه چمانه و محمد رسولی به خاطر تصویر برداری مستند خانه ای در مه از مجموعه یک زندگی به عنوان نامزد دریافت جایزه معرفی شدند.

داوران جشنواره همچنین امیر ترکمن را با مستند آخرین روزهای زمستان، رضا حاتمی با مستند خزندگان ایران و هادی ساعد محکم را با مستند سیاه چمانه کاندیدای دریافت جایزه در رشته صدا معرفی کردند و در رشته مجموعه مستند هم مجموعه های آخرین روزهای زمستان، جستجوگران پارسه، خزندگان ایران، عروسی اقوام و هیرکان به عنوان کاندیدا معرفی شدند.

در رشته کارگردانی هم محمد حسین مهدویان برای آخرین روزهای زمستان، سیروس حسن پور برای الفبای معجزه گر، فرشاد اکتسابی برای جستجوگران پارسه، محمد احسانی برای زیرگنبد مینا، سعید نبی برای هیرکان، فرشاد فدائیان برای اگر عزت به قهوه خانه نیاید از مجموعه یک زندگی و گروه کارگردانی نخل میراث از مجموعه راسخون کاندیدای دریافت جایزه هستند.





