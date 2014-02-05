خداحافظی همیشگی خولیو ولاسکو با والیبال/ آغاز رایزنی ایران با مربیان بزرگ جهان

محمود افشاردوست در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت ادامه همکاری خولیو ولاسکو با تیم ملی والیبال ایران گفت: قرار بود در این باره جلسه‌ای در فدراسیون والیبال برگزار شود تا به جمع بندی لازم دست پیدا کنیم ولی با توجه به درگذشت مادر آقای داورزنی فعلا ایشان در فدراسیون حضور ندارند و تصمیم‌گیری صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد: آنچه که واقعیت دارد این است که ولاسکو از تیم کشورش پیشنهاد دارد و خودش هم علاقمند است که به تیم ملی آرژانتین بازگردد تا با حضور روی نیمکت این تیم برای همیشه از والیبال خداحافظی کند. از طرفی او با ایران قرارداد دارد و یک مربی حرفه‌ای است برای همین به فدراسیون آرژانتین تاکید کرده که با فدراسیون ایران در این باره مذاکره کنند که آنها در دو مقطع به فدراسیون ایران نامه ارسال کرده‌اند.

دبیر فدراسیون والیبال در پاسخ به این سوال آیا امکان جدایی این مربی وجود دارد، گفت: ما به زور نمی‌توانیم ولاسکو را نگه داریم. اگر او را نگه داریم و تمرکز لازم را نداشته باشد برای تیم ایران کارایی لازم را ندارد. با این حال قرار است او روز 25 بهمن ماه به تهران بیاید و از نزدیک با ولاسکو مذاکره خواهیم کرد.

افشاردوست تاکید کرد: ما تمام تلاش خودمان را می‌کنیم که این مربی را در ایران نگه داریم ولی اگر این اتفاق رخ ندهد باید گزینه‌های دیگر را بررسی کنیم. البته هنوز اتفاقی رخ نداده و ما هم باید منتظر بمانیم تا وی به تهران سفر کند و از نزدیک در این باره با او گفتگو کنیم. من در جریان آخرین صحبت‌های ایشان با آقای داورزنی نیستم و اگر ولاسکو بخواهد به تیم ملی آرژانتین بازگردد باید با اجازه فدراسیون ایران این کار صورت گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رایزنی ها برای انتخاب جانشین وی آغاز شده است خاطرنشان کرد: مطمئن باشید که آنقدر بی‌تجربه نیستیم که بخواهیم راحت او را رها کنیم. ما در حال رصد کردن مربیان بزرگ دنیا هستیم و رزومه آنها را بررسی می‌کنیم تا با مربیانی که از این مقطع به بعد می‌توانند به والیبال ایران کمک کنند وارد مذاکره شویم. شرایط کاری تیم ملی و برنامه‌های آن مشخص است و نمی‌توانیم دوباره از صفر شروع کنیم.

دبیر فدراسیون والیبال در خصوص اینکه آیا مربی خاصی مد نظر ایران قرار گرفته است بیان کرد: ما سبک خاصی را دنبال نمی‌کنیم. دنبال مربیان هستیم که اگر یک درصد با ولاسکو توافق نکردیم بتواند مسیر والیبال ایران را ادامه دهد. به طور حتم مربیان بزرگ و نامدار والیبال دنیا مد نظر ما قرار می‌گیرند و نمی توانیم غیر از این فکر کنیم چرا که والیبال ایران در شرایطی قرار دارد که تنها با مربیان بزرگ دنیا می‌تواند به راه خود ادامه دهد.

افشاردوست در همین حال گفت: ما منتظریم تا به صورت رو در رو با ولاسکو مذاکره کنیم. تمام تلاش ما این است که ایشان را در تیم ملی حفظ کنیم با این حال والیبال ایران قائم به فرد نیست و هر مربی بزرگی که روی نیمکت این تیم قرار گیرد مسیر پیشرفت را ادامه خواهد داد. والیبال ایران دیگر فرصت عقب گرد ندارد.