رئیس هیئت کبدی استان کردستان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در مجمع انتخابات هیئت کبدی استان کردستان "سید دارا سید عباسی" با کسب حداکثر آرا به عنوان رئیس هیئت کبدی استان کردستان برای چهار سال آینده انتخاب شد.

این انتخابات در حالی برگزار شد که تنها یک نامزد داشت و سید دارا سید عباسی با کسب 14 رای ماخوذه برای مدت چهار سال آینده سکان هدایت هیئت کبدی استان کردستان را بر عهده دارد.

رئیس جدید هیئت کبدی استان کردستان در این مراسم به بیان برنامه های چهار سال پیش رو پرداخت و گفت: خوشبختانه با برنامه ریزی های مناسبی که انجام شده کبدی استان در چند سال گذشته سیر صعودی را طی کرده است.

سید دارا سید عباسی اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر کبدی کردستان سالن مناسبی برای تمرین ندارد و کسب مقام های لیگ برتر و کشوری تنها با پشتگار و علاقه ورزشکاران صورت گرفته است.

وی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر قطب ورزش کبدی است، افزود: کبدی کردستان دوباره احیا شده است و انتظار می رود روند رو به رشد این ورزش در استان با تامین اعتبارات مناسب و برنامه ریزی ویژه همچنان ادامه داشته باشد.

رئیس جدید هیئت کبدی کردستان بیان کرد: کبدی شهرستان سقز پایه گذار استعدادهای نوجوانان است و توسعه و فعال سازی دیگر هیئت های شهرستانی اولویت کاری است.

سید عباسی یادآور شد: فعال سازی هیئت های شهرستانی، تشکیل کمیته های هیئت های شهرستانی از جمله داوران، مربیان، آموزش و علمی بودن ورزش، تشکیل کلاس های داوری و استفاده از تجربیات فعالان این حوزه از برنامه های هیئت کبدی استان کردستان است.

وی ادامه داد: شناسایی و ترویج ورزش کبدی به آحاد جامعه، استعدادیابیی در مدارس، همکاری با دانشگاه های استان در راستای جذب دانشجویان توانمند، جذب اسپانسر و شرکت تیم کبدی کردستان در لیگ برتر کشوری را از دیگر برنامه های هیئت کبدی کردستان بیان کرد.

رئیس جدید هیئت کبدی کردستان گفت: متاسفانه عدم اطلاع رسانی مناسب و ترویج این رشته ورزشی باعث شده که ورزش کبدی در بین آحاد جامعه ناشناخته بماند و نسبت به آن گرایش نداشته باشند.

سید عباسی اظهار داشت: کبدی تنها یک رشته نیست بلکه شاخه های مختلفی از جمله کبدی ساحلی، کبدی 12 نفره و کبدی سالنی را شامل می شود و توسعه تمامی شاخه های ورزش کبدی ضروری است.

وی افزود: انتظار می رود با توجه به برنامه ریزی های مناسب، فعال کردن هیئت های شهرستانی، جذب اعتبارات و فراهم کردن زیر ساخت ها در آینده نزدیک شاهد رشد و توسعه این رشته ورزشی باشیم.

رئیس جدید هیئت کبدی کردستان بیان کرد: در حال حاضر فعالیت بانوان در این رشته ورزشی بسیار کم است و باید با برنامه ریزی مناسب و فراهم کردن زیر ساخت ها زمینه حضور هر چه بیشتر بانوان را در این رشته ورزشی فراهم کنیم.

سید عباسی یادآور شد: حمایت و همکاری تمامی ورزشکاران، مربیان و داوران این رشته ورزشی می تواند در توسعه این رشته ورزشی و درخشش ورزشکاران کردستانی در عرصه های ملی و بین المللی نقش داشته باشد.