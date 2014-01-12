پروژه مسکونی 100واحدی خبرنگاران زنجانی اجرایی می شود

مسعود الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: هر چند شاهد انتقادات زیادی به عملکرد خانه مطبوعات در 10 سال گذشته هستیم ولی در همین مدت با همکاری و تعامل خبرنگاران ، کارهای بزرگی انجام شد که از جمله می توان به ساخت پروژه 60 واحدی خبرنگاران اشاره کرد.

وی، با تاکید بر نقش نهادهای مدنی و صنفی در گسترش مطالبات معیشتی و اقتصادی خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات اظهار داشت: مسئولان دولت نهم و دهم هیچ اعتقادی به تشکیل یا گسترش نهادهای صنفی و مدنی نداشتند و و اصلا این نهادها را به رسمیت نشناختند و با دید امنیتی به آن نگاه می کردند.

قائم مقام خانه مطبوعات استان زنجان، با اشاره به انتخابات 24 خردادماه سال 92 و پیروزی دولت تدبیر و امید افزود: یکی از شعارهای اصلی دکتر روحانی بسط و گسترش نهادهای مدنی و صنفی در جامعه بود که با حضور مهندس انصاری در مدیریت عالی استان مدیریت فرهنگی استان ، انتظارات خبرنگاران و اصحاب مطبوعات دو چندان شده و امید به آینده در آنها علی الخصوص در بحث امنیت شغلی و ارتقاء وضعیت معیشتی و اقتصادی بسیار بیشتر شده استو شور و هیجان ایجاد شده در میان اصحاب رسانه در حال حاضر گواهی به این مدعا است.

الماسی ، با تاکید به حضور گسترده اعضای خانه مطبوعات و خبرنگاران فعال در حوزه رسانه ها در انتخابات آتی مجمع عمومی یاد آورشد:دیگر زمان بهانه تراشی و انتقاد نیست و همه خبرنگاران باید قدر فضای جدید را بدانند و فعالانه و پرشور در انتخابات خانه مطبوعات شرکت کنند و با این حضور پیگیر مطالبات صنفی و حقوق از دست رفته خود باشند.

وی افزود:اجرای پروژه 100 واحدی خبرنگاران ، تاسیس تعاونی مصرف خبرنگاران ، پرداخت وامهای خودرو و تسهیلات بانکی، ارتقاء سطح حرفه ای خبرنگاران ، تشکیل کلاسهای آموزشی و تقویت امنیت شغلی اصحاب مطبوعات از جمله برنامه های آتی خانه مطبوعات است که با حضور گسترده اصحاب رسانه ها و مساعدت مدیریت عالی استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی موانع پیش روی برطرف شده و شاهد شکوفایی و توسعه برنامه های خانه مطبوعات خواهیم بود.