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۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۲۲

حجت الاسلام کرمی:

همایش بزرگ وحدت اسلامی در کرمانشاه برگزار می شود

همایش بزرگ وحدت اسلامی در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت از برگزاری همایش بزرگ وحدت اسلامی در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد کرمی صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در طول هفته وحدت برنامه های متعددی برای گرامیداشت این ایام با هدف تحکیم وحدت و تقویت شعائر اسلامی و با شعار "بیداری اسلامی وحدت اسلامی برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به برگزاری همایش های مختلف تحت عنوان وحدت اسلامی در سراسر استان کرمانشاه گفت: در یکی از اصلی ترین این همایش ها که در تالار بزرگ انتظار شهر برگزار می شود همه علمای شیعه و سنی استان کرمانشاه ائمه جمعه و جماعات اهل تسنن و تشیع، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و اساتید برجسته علوم اسلامی حضور خواهند داشت.

کرمی عنوان این همایش را "همایش بزرگ وحدت" اعلام و تاریخ برگزاری آن را پنج شنبه 26 دی ماه عنوان کرد و گفت: هدایای فرهنگی ویژه ای برای 60 نفر از شرکت کنندگان در این مراسم در نظر گرفته شده است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت گفت: 15 نفر از علمای اهل تسنن استان کرمانشاه برای شرکت در سمینار سالانه تقریب مذاهب با حضور هزار نفر از علمای بلاد اسلامی شرکت خواهند کرد.

وی گفت: علاوه بر همایش 26 دی ماه، همایش دیگری با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در مسجد جامع شافعی برگزار خواهد شد.

کرمی در پایان برگزاری مراسم شبی با قرآن با قرائت قاری بین المللی (حامد شاکر نژاد)، اجرای برنامه های جشن و مولودی در شهرستان های اورامانات، سرپل ذهاب و دالاهو، آئین های شب شعر و... از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای هفته وحدت اعلام کرد.

کد مطلب 2212933

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