همایش بزرگ وحدت اسلامی در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد کرمی صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در طول هفته وحدت برنامه های متعددی برای گرامیداشت این ایام با هدف تحکیم وحدت و تقویت شعائر اسلامی و با شعار "بیداری اسلامی وحدت اسلامی برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به برگزاری همایش های مختلف تحت عنوان وحدت اسلامی در سراسر استان کرمانشاه گفت: در یکی از اصلی ترین این همایش ها که در تالار بزرگ انتظار شهر برگزار می شود همه علمای شیعه و سنی استان کرمانشاه ائمه جمعه و جماعات اهل تسنن و تشیع، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و اساتید برجسته علوم اسلامی حضور خواهند داشت.

کرمی عنوان این همایش را "همایش بزرگ وحدت" اعلام و تاریخ برگزاری آن را پنج شنبه 26 دی ماه عنوان کرد و گفت: هدایای فرهنگی ویژه ای برای 60 نفر از شرکت کنندگان در این مراسم در نظر گرفته شده است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت گفت: 15 نفر از علمای اهل تسنن استان کرمانشاه برای شرکت در سمینار سالانه تقریب مذاهب با حضور هزار نفر از علمای بلاد اسلامی شرکت خواهند کرد.

وی گفت: علاوه بر همایش 26 دی ماه، همایش دیگری با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در مسجد جامع شافعی برگزار خواهد شد.

کرمی در پایان برگزاری مراسم شبی با قرآن با قرائت قاری بین المللی (حامد شاکر نژاد)، اجرای برنامه های جشن و مولودی در شهرستان های اورامانات، سرپل ذهاب و دالاهو، آئین های شب شعر و... از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای هفته وحدت اعلام کرد.