حریم شهر تهران نباید فدای تهران شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که علاوه بر اعضای شواری شهرستان تهران، مدیر کل حریم شهرداری تهران، بخشدار کن و شهرداران مناطق 5 و 22 شهرداری تهران حضور داشتند، احمد مسجد جامعی رییس شورای اسلامی شهرستان تهران با اشاره به اهمیت حفظ حریم تهران، گفت: یک زمانی حریم تعلق به شهر دارد و برای آنکه شهر آب و هوای خوبی داشته باشد نیاز به حریم دارد، اما یک زمانی بحث این است که صلاح حریم در این است که حقوقش رعایت شود، که به نظرم اگر نتوانیم این توازن را برقرار کنیم، عادلانه رفتار نکرده ایم و حریم در نسبت با تهران باید معانیش تکامل پیدا کند تا وضعیت بهتری ایجاد شود.

مسجدجامعی همچنین ابراز امیدواری کرد که بتوانیم مسائل و مشکلات را با تفاهم و زبان مشترک که مقدم بر قانون است، حل کنیم.

در این جلسه ابوالفضل میررفیع عضو شورای بخش کن، با اشاره به اینکه برخی از قوانین حریم در اجرا، با قانون کاربری حفظ ارضی و باغات تعارض پیدا می­کنند، گفت: مثلاً در قانون حفظ باغات 7 مورد مستثناعات اشاره شده است، از جمله دیوار چینی، فنس کشی حریم باغات، ایجاد سرویس بهداشتی، انبار و غیره که شهرداری این استثنائات را تعارض با حفظ حریم قلمداد می کند و روستائیان با این گونه برخوردها مشکل دارند.

وی همچنین به عدم آموزش حریم بانان اشاره کرد و گفت: اشکال اصلی در اینجاست که حریم بانان بدلیل ندیدن آموزش، مصالح ساختمانی را که برای تعمیر خانه روستایی و ترمیم دیوارکشی باغات وارد روستا می شود را با ساخت و ساز غیر مجاز یکی می دانند.

پژمان پشم­چی زاده شهردار منطقه 5 درخصوص سخت گیری شهرداری در روستاهای حریم شهر تهران، گفت: ایجاد دیوار و فنس کشی در حریم باغات و زمین های کشاورزی عموماً به دلیل مشخص نبودن مسائل مالکیتی و ثبتی است که این خود مقدمه ای برای انجام خلاف است که در این صورت همکاران ما سخت گیری می کنند.

وی تأیید کرد: در صورتی که اسناد مالکیتی افراد موجود باشد شهرداری ممانعتی در ایجاد حصار و یا ترمیم دیوار باغات ندارد ،چرا که اکثر این سخت گیری ها در جهت جلوگیری از تعرض سودجویان به منابع عمومی است.

غلامرضا ناصری بخشدار کن نیز با اشاره به اینکه حریم مناطق 5 و 22 شهرداری تهران بسیار حساس است، گفت: اگر شهرداری تهران در حفظ حریم این مناطق کوتاه بیاید در آنجا تهران دوم بنا می شود.

وی در ادامه به بحث ایجاد دیوارهای کوتاه به نام سنگ چین، خوشه چین در اطراف زمین های کشاورزی و باغات توسط کشاورزان پرداخت و افزود: راه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، برخورد با این گونه حصارکشی ها نیست چرا که این برخوردها جلوگیری از روال عادی کار کشاورزان است.

خانلری مدیر کل حریم شهرداری تهران نیز با اشاره به اینکه موضوع طرح راهبردی حریم پایتخت مغفول واقع شده است و این طرح می تواند مشکلات را حل کند، گفت: مبنای ما براساس طرح جامع شهر تهران می بایستی طرح راهبردی حریم پایتخت باشد که این طرح به طور شفاف در مورد دیوارکشی، فنس کشی، اتاق سرایداری، حقوق مکتسبه، پهنه ها و زیر پهنه ها و غیره در حریم اشاره کرده است که معاونت شهرسازی شهرداری تهران در حال رایزنی جهت تصویب آن در شورای عالی معماری و شهرسازی است.

وی در ادامه همچنین به تشکیل کمیته فنی حریم تهران بر اساس دستور شهردار تهران اشاره کرد و افزود: این کمیته که متشکل از شهرداران مناطق، معاونت شهرسازی شهرداری تهران و اداره کل حریم شهرداری تهران می باشد، موظف است موضوعات موردی درخصوص اراضی واقع در حریم را بررسی کند.

وی همچنین افزود: با توجه به اینکه سازمان های زیادی با قوانین مربوط به خود در حوزه حریم وجود دارند، کار گروه مشترکی در استانداری تهران تشکیل داده ایم و در حال بررسی موضوعات هستیم.

در پایان خانلری با اشاره به اینکه از 77 روستای واقع در حریم شهر تهران، برخی از آنها دارای طرح هادی می باشند و برخی فاقد طرح هادیند، از شورای شهرستان تهران خواست تا این موضوع را از بنیاد مسکن و شهرسازی پی گیری کند تا هر چه زودتر طرح هادی روستاهای باقی مانده نیز ابلاغ شود تا کمک مؤثری در حفظ حریم شهر تهران شود.

پرویز سروری دیگر عضو شورای شهرستان تهران نیز با اشاره به اینکه ما باید مشکلات حریم را از دو بعد بررسی و حل کنیم، گفت: یک بحث بلند مدت است که نیاز به راهکار های حقوقی و قانونی دارد و موضوع دیگر بحث مشکلات موجود است که پیشنهاد می دهم کار گروهی تشکیل شود و برای کل روستاهای واقع در حریم، شناسنامه تنظیم شود و این شناسنامه مورد توافق همه باشد تا راهکارها مشخص و جلوی تعرضات گرفته شود.

وی افزود: با این کار، جلوی سیل و موج افراد سودجو به روستاهای که زمین های آنها دارای ارزش افزوده شده اند، گرفته می شود و به حقوق روستائیان نیز تعرض نمی شود.

محمد نجف دیگر عضو شورای شهرستان تهران نیز با اشاره به اینکه قوانین مشکل ندارند بلکه اجرای آنها سلیقه ای است، گفت: از کمیته فنی حریم شهر تهران می خواهیم تا شوراهای محلی را نیز در بحث های تصمیم گیری درخصوص حریم مشارکت دهند.

مهدی چمران عضو شورای شهرستان تهران نیز با اشاره به اینکه اصل مشکل تهران حریم تهران است، اظهار داشت: با توجه به اینکه سرانه رشد جمعیت تهران کمتر از کل کشور است و وسعت شهر تهران نیز کم شده است، اما شاهد شلوغ شدن شهر تهران هستیم که این به دلیل ساخت و ساز در حریم تهران و رشد بادکنکی روستاهای اطراف شهر است که پس از مدتی به تهران می چسبند.

چمران با اشاره به اینکه شورای دوره اول و دوم ورود جدی به بحث حریم شهر تهران داشته است، گفت: در شورای سوم نیز بحث حفاظت حریم شهر تهران به تصویب رسید که باید در شورای عالی معماری و شهرسازی دنبال شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.

چمران با اشاره به اینکه درخصوص حریم ،قوانین وجود دارد، تأکید کرد: باید در بحث اجرا به طور شفاف بایستیم و کوتاه نیایم، چرا که اگر کوتاه بیایم افراد بومی روستاهای اطراف حریم متضرر می شوند و یکسری سودجو منفعت آن را می برند.

وی تصریح کرد: اگر شهرداری در حوزه حریم دخالت می کند بدلیل آن است که نگرانی دارد چرا که دهیاران قوانین بنیاد مسکن که همان طرح هادی است را اجرا نمی کنند بنابراین شهردار منطقه موظف است که از ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری کند.

چمران همچنین به بحث حریم مشاع تهران با شهرهای اطراف نیز اشاره کرد و افزود: ما در طرح جامع حریم بین تهران با شهرهای اطراف را مشاع تصویب کردیم چرا که با شهرهای اطراف بر سر حریم اختلاف داشتیم، بنابراین پیشنهاد دادیم عوارض وصولی در این حریم به تناسب جمعیت شهرها توزیع شود که این مصوبه شورای شهر تهران به تصویب شورای عالی استان ها نیز رسید و وزارت کشور می بایستی آن را اجرایی کند که تاکنون انجام نشده است.

مسجدجامعی در پایان با اشاره به اینکه فهم زبان مشترک خیلی از مشکل ها را حل می کند، گفت: شورای دو طرف حریم نیاز به آموزش دارند چرا که در بسیاری از مواقع مشکلاتی که ایجاد می شود از روی علم و آگاهی نیست بلکه از روی ندانستن است و با یک زبان مشترک در قالب آموزش این مشکلات رفع می شوند.

همچنین رئیس شورای شهرستان تهران از اداره کل حریم شهر تهران خواست تا گزارش جامعی از وضعیت حریم شهر تهران ارائه شود تا اعضای جلسه به فهم مشترک درخصوص اوضاع حریم برسند و همچنین خواستار آن شد که شوراهای محلی در جلسات تصمیم گیری کمیته فنی حریم شهر تهران حضور داشته باشند.