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۲۳ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۵۴

حضور 147 اثر تصويرسازی و 54 پوستر در بخش رقابتی فجر

حضور 147 اثر تصويرسازی و 54 پوستر در بخش رقابتی فجر

147 اثر تصويرسازي و 54 اثر پوستر به ششمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر راه يافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخاب آثار بخش تصويرسازي و پوستر ششمين جشنواره تجسمي فجر انجام شد و در رشته تصويرسازي 147 اثر از 141 هنرمند و در رشته پوستر 54 اثر از 51 هنرمند براي جشنواره پذيرفته و انتخاب شد.

در رشته تصويرسازي با موضوع "خانواده" يكهزار و 689 اثر و در رشته پوستر با موضوع "انرژي" يكهزار و 419 اثر به دبيرخانه جشنواره رسيده بود كه هيات انتخاب از بين آنها به ترتيب 147 اثر تصويرسازي و 54 پوستر را براي جشنواره انتخاب كرد.

انتخاب آثار رشته كاريكاتور و عكاسي در بخش بين المللي جشنواره نيز تا پايان هفته جاري انجام مي شود.

بين الملل ششمين جشنواره تجسمي فجر در رشته هاي تصويرسازي، كاريكاتور،‌ عكاسي و پوستر آغاز شده و تا پايان هفته جاري آثار و هنرمندان نهايي راه يافته به بخش بين الملل جشنواره اعلام مي شود.

ششمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر در بخش ملي (نقاشي، نگارگري، سراميك هنري، مجسمه سازي و خوشنويسي)، بين الملل (عكاسي، پوستر، كاريكاتور و تصويرسازي، و بخش مكمل (فيلم مستند هنرهاي تجسمي) 14 بهمن تا پنجم اسفندماه سال جاري برگزار مي شود.

کد مطلب 2213406

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