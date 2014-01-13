۲۳ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۱۵

انتقام جویی خونین تروریستها از یکدیگر؛

100 عضو جبهه النصره و احرار الشام توسط داعش اعدام شدند

منابع وابسته به مخالفان سوری اعلام کردند: گروه تروریستی داعش طی دو روز گذشته 100 عضو گروههای مسلح مخالف خود را در استان الرقه اعدام کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، فعالان سوری (وابسته به مخالفان) اعلام کردند: گروه داعش طی دو روز اخیر پس از باز پس گیری اکثر اراضی که قبلا در استان الرقه تحت سیطره داشت، دهها عضو گروههای مسلح مخالف خود را اعدام کرده است.

بنابراین گزارش، گروه داعش پس از عقب راندن گروههای مسلح مخالف در استان الرقه 100 عضو جبهه النصره و تیپ احرار الشام را در منطقه "تل ابیض" در مرز ترکیه و شهر الرقه با تیراندازی مستقیم اعدام کرده است.

اعضای این گروههای تروریستی پس از بازپس گیری مناطق، توسط داعش به اسارت گرفته شده بودند و 70 نفر از آنها با تیراندازی به سر کشته شده اند.

گروههای مسلح اخیرا با داعش در مناطق مختلفی از جمله استانهای حلب، ادلب و الرقه وارد درگیری شدید شده اند و به انتقام جویی از یکدیگر روی آورده اند.

کد مطلب 2213491

