هلاکت دهها تروریست در حلب و درعا / حملات تروریستها به مناطق مسکونی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، نیروهای ارتش سوریه در چندین عملیات ویژه علیه گروههای تروریستی تکفیری در حومه دمشق، ضربات محکمی به آنها وارد کردند.

در حلب و درعا هم دهها تروریست تکفیری در عملیات نیروهای ارتش سوریه به هلاکت رسیدند.

نیروهای ارتش همچنین مقر سرکردگان گروههای تروریستی را در روستای الغاصبیه در حومه حمص به همراه انواع سلاح و مهمات متعلق به آنها منهدم کردند.

به گفته منابع سوری، شماری از تروریستها که برخی وابسته به گروه موسوم به جبهه اسلامی هستند، در عدراالبلد، دوما، جوبر، یلدا، ببیلا و داریا در حومه دمشق به هلاکت رسیدند.

این منابع همچنین اعلام کردند دهها تروریست در عملیات نیروهای ارتش در جنوب غربی مدرسه الیرموک و غرب مسجد بلال الحبشی کشته شدند.

همچنین بیش از 40 تروریست که بیشتر آنها غیر سوری بودند در روستای رتیان در شمال حومه حلب به هلاکت رسیدند.

از سوی دیگر در ادامه حملات تروریستهای تکفیری به مناطق مسکونی، هفت شهروند سویر در شهر جرمانا بر اثر اصابت گلوله های خمپاره زخمی شدند.

تروریستها همچنین منطقه عکرمه و العباسیه حمص را هدف حملات موشکی خود قرار دادند که به زخمی شدن شش شهروند منجر شد..

در محله الزهراء شهر حمص هم بر اثر اصابت راکتهای شلیک شده از سوی تروریستها، چهار شهروند سوری زخمی شدند.

انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در حلب

از سوی دیگر خبرگزاری الشرق الاوسط از انفجار دو دستگاه خودرو بمبگذاری شده در محله مساکن هنانو در شمال شرقی حلب خبر داد.

این دو خودرو صبح امروز یکشنبه در نزدیکی مقر و ایست های نظامی یک گروه مسلح منفجر شد که دو فرد مسلح کشته و شمار زخمی شدند.