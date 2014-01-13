حضور "بشار اسد" در مراسم سالروز میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام (ص)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه شب گذشته در مراسم سالروز میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام (بنابر برخی روایات اهل سنت) در مسجد الحمد دمشق مشارکت کرد و نماز مغرب و عشا را به جا آورد.

در این مراسم برخی دیگر از شخصیتهای سیاسی و مذهبی سوریه از جمله "شیخ بدرالدین حسون" مفتی سوریه و "جهاد لحام" رئیس پارلمان سوریه نیز مشارکت داشتند.

در این مراسم "محمد عبدالستار" وزیر اوقاف سوریه در اظهاراتی تاکید کرد: اگر تمام دولتهای جهان هم در کنفرانس ژنو حضور پیدا کنند در نهایت چیزی غیر از آنچه ملت سوریه می خواهد ، رخ نمی دهد.

وی تاکید کرد: ملت سوریه رهبری بشار اسد را ضامن جلوگیری از ادامه خونریزیها و بازسازی دوباره کشور می دانند.