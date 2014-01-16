به گزارش خبرنگار مهر، تعطیلی همزمان دو جایگاه عرضه سوخت "سی ان جی" در شهرستان ازنا در هفته‌های اخیر باعث ایجاد صف طولانی خودروها مقابل تنها جایگاه فعال عرضه سوخت سی ان جی در این شهرستان شده است.

این در حالی است که تنها جایگاه فعال نیز در فاصله چهار کیلومتری شهر ازنا و در محور ازنا - دورود قرار گرفته و مسافت طولانی، عبور از جاده ترانزیتی، انتظار طولانی و سرمای هوا از جمله مشکلات به وجود آمده برای رانندگان است.

عبور از تقاطع خطرناک، خطری که رانندگان را تهدید می کند

یکی از رانندگان تاکسی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت موجود اظهار داشت: به دلیل تعطیلی دو جایگاه اختصاصی "سی ان جی" شهر ازنا مجبوریم به تنها جایگاه فعال مراجعه کنیم که پاسخگوی نیاز مراجعین نیست.

وی با بیان اینکه این جایگاه در چهار کیلومتری شهر ازنا واقع شده است افزود: برای استفاده از سوخت "سی ان جی" مجبوریم این مسافت را طی کنیم و وارد جاده اصلی ازنا - دورود شویم.

این راننده با اشاره به اینکه دوربرگردان محور ازنا - دورود نیز یک تقاطع هم سطح و غیر استاندارد است تصریح کرد: تردد مراجعین به جایگاه سوخت از این مسیر خطرات بسیار زیادی به همراه دارد و هر لحظه احتمال وقوع حادثه وجود دارد.

انتظار در سرمای منفی بیست درجه ازنا!

یکی دیگر از رانندگان که در صف سوختگیری انتظار می کشید در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حالی که دمای هوا در شهرستان ازنا در شب های اخیر به 23 درجه زیر صفر رسیده است، منتظر ماندن در سرمای طاقت فرسا بسیار دشوار است.

وی با بیان اینکه متاسفانه دو جایگاه دیگر شهر ازنا بیش از یک هفته است که تعطیل شده اند افزود: از مسئولین می خواهیم نظارت بیشتری بر فعالیت جایگاه های سوخت داشته باشند.

شهروند دیگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه راننده تاکسی هستم برای سوخت گیری مجبورم مدت زمان زیادی را در این صف طولانی سپری کنم که این موضوع باعث اتلاف وقت کاری و کاهش درآمد من شده است.

شهری 40 هزار نفری با یک پمپ سی ان جی

وی با بیان اینکه تنها جایگاه سی ان جی فعال شهر ازنا در حال حاضر تنها دارای یک پمپ با دو نازل است افزود: این جایگاه در واقع جایگاه اختصاصی عرضه بنزین بوده که دارای یک پمپ "سی ان جی" است.

این شهروند ازنایی ادامه داد: با توجه به اینکه این جایگاه غیر اختصاصی تنها دارای یک پمپ است خودروها مجبورند مدت زمانی بین 30 تا 60 دقیقه را در صف منتظر بمانند.

بنابر این گزارش شهرستان ازنا دارای دو جایگاه اختصاصی عرضه سوخت سی ان جی است که هر دو جایگاه به دلایل نامعلوم تعطیل شده اند.

گفتنی ست تنها جایگاه فعال عرضه سوخت "سی ان جی" در حال حاضر تنها با یک پمپ پاسخگوی تعداد زیاد مراجعه کنندگان نیست و انتظار می رود با رفع مشکلات دو جایگاه دیگر شاهد رفع مشکلات مردم باشیم.

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گزارش و عکس : میثم لک