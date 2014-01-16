نهادینه شدن تمدن اسلامی با وحدت و تقریب مذاهب محقق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رشید در نشست با فرمانداران در آستانه هفته وحدت با بیان اینکه بالغ بر90 آیه قرآن کریم اشاره به واژه وحدت دارد؛ اظهار داشت: منظور از وحدت، وحدت تاریخی یا مذهبی یا عملی نیست بلکه مناسب ترین تعریفی که برای وحدت بیان شده، تقریب مشترکات مذاهب برای تحقق اهداف عالیه مورد نظر دین مبین اسلام است.

وی شکوفایی انقلاب اسلامی را استمرار نهضت انبیا و قیام عاشورا دانست و افزود: ثمره این انقلاب در گام نخست استقرارحکومت شیعی در ایران و در مراحل بعدی صدور انقلاب و بیداری اسلامی است که منجر به احیای دوباره اسلام و نهادینه شدن تمدن اسلامی خواهد شد و این مهم جز با وحدت و انسجام اسلامی محقق نمی شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به تاکیدات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ وحدت، همدلی، انسجام و استفاده ی بهینه از مشترکات همه ادیان و مذاهب الهی گفت: جمعیت جهان اسلام، سرزمین جغرافیایی پهناور، مناطق استراتژیک، منابع طبیعی و مخازن و ثروت های فراوان خدادادی از جمله ظرفیت های جهان اسلام است که می تواند موجب انسجام و اتحاد اسلامی و تحکیم قدرت جهان اسلام در سطح بین الملل باشد.

رشید ادامه داد: ظرفیت های استراتژیک در سرزمین های اسلامی، نخبگان جهان اسلام و دانشمندان موجود در ام القرای جهان اسلام از دیگر موارد حائز در جهت تقریب مذاهب و فرق اسلامی است.

وی از اتحاد شیعه و سنی در ایران و ایجاد تمدن اسلامی به عنوان اهداف میان مدت و بلند مدت یاد کرد و گفت: نظام سلطه با اختلاف افکنی بین شیعه و سنی و استفاده از برخی فرق و گروه ها، وهابیون و عناصر فریب خورده وهابی در اهل سنت و گروه انحرافی انجمن حجتیه سعی در خدشه دار کردن این اتحاد دارد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی بر لزوم بصیرت افزایی و تلاش در راستای حفظ وحدت به ویژه در مناطق تلفیقی استان تاکید کرد.