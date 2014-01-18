دوست داشتیم برنده دربی شویم/ فوتبال همه زندگی من است

به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان در حاشیه تمرین ظهر امروز شنبه تیم فوتبال استقلال تهران در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: به اعتقادم بازی بسیار خوبی انجام ش،د هر دو تیم برای برد پا به میدان گذاشته بودند و ما هم دوست داشتیم در این دیدار برنده باشیم.

تیموریان در ادامه خاطرنشان کرد: اصلا این صحبت که می‌گویند ما تدافعی بازی کردیم، را قبول ندارم. هر مربی اهدافی دارد و ما باید بدنبال خواسته مربیان می‌بودیم که آن هم کسب 3 امتیاز در این دیدار بود.

هافبک تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا شما هم یکی از کسانی هستید که قرار است استقلال جدا شوید؟، افزود: چنین چیزی نیست و تنها چند هفته تا پایان لیگ باقی نمانده و هر اتفاقی که قرار باشد بیافتد بعد از آن صورت می‌گیرد.

وی در خصوص جدایی تعدادی از بازیکنان استقلال خاطرنشان کرد: آنها دیگر جدا شده‌اند و نمی‌توانیم در این چند هفته باقی مانده بازیکنی جذب کنیم و باید با همین نفراتمان تا پایان فصل بازی‌ها را برگزار کنیم.

آندرانیک تیموریان در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا فوتبال عشق و زندگی شما است یا خیر،؟ گفت: بعد از خانواده‌ام فوتبال همه زندگی من است و عاشقانه به فوتبال علاقه مند هستم.