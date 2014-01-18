  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۳۳

تیموریان تاکید کرد:

دوست داشتیم برنده دربی شویم/ فوتبال همه زندگی من است

دوست داشتیم برنده دربی شویم/ فوتبال همه زندگی من است

هافبک تیم استقلال با بیان اینکه قبول ندارد این تیم در دربی پایتخت تدافعی بازی کرد، گفت: وقتی قدم به میدان دربی گذاشتیم، دوست داشتیم برنده این بازی شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان در حاشیه تمرین ظهر امروز شنبه تیم فوتبال استقلال تهران در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: به اعتقادم بازی بسیار خوبی انجام ش،د هر دو تیم برای برد پا به میدان گذاشته بودند و ما هم دوست داشتیم در این دیدار برنده باشیم.

تیموریان در ادامه خاطرنشان کرد: اصلا این صحبت که می‌گویند ما تدافعی بازی کردیم، را قبول ندارم. هر مربی اهدافی دارد و ما باید بدنبال خواسته مربیان می‌بودیم که آن هم کسب 3 امتیاز در این دیدار بود.

هافبک تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا شما هم یکی از کسانی هستید که قرار است استقلال جدا شوید؟، افزود: چنین چیزی نیست و تنها چند هفته تا پایان لیگ باقی نمانده و هر اتفاقی که قرار باشد بیافتد بعد از آن صورت می‌گیرد.

وی در خصوص جدایی تعدادی از بازیکنان استقلال خاطرنشان کرد: آنها دیگر جدا شده‌اند و نمی‌توانیم در این چند هفته باقی مانده بازیکنی جذب کنیم و باید با همین نفراتمان تا پایان فصل بازی‌ها را برگزار کنیم.

آندرانیک تیموریان در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا فوتبال عشق و زندگی شما است یا خیر،؟ گفت: بعد از خانواده‌ام فوتبال همه زندگی من است و عاشقانه به فوتبال علاقه مند هستم.

کد مطلب 2216592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها