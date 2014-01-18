دو کتاب از آنچه رهبر انقلاب درباره پیامبر اکرم و وحدت مسلمانان گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات انقلاب اسلامی به مناسبت ایام میلاد رسول اکرم(ص) و هفته وحدت میان مسلمانان، عناوین جدیدی را منتشر و راهی بازار نشر کرده است که مفهوم وحدت بین شیعه و سنی را در کلام رهبر معظم انقلاب جستجو می‌کنند.

کتاب اول «درسهای پیامبر اعظم(ص) از بیانات مقام معظّم رهبری» است که به 4 زبان زنده دنیا منتشر شده است. در بخشی از این کتاب اشاره شده است که : «درست است كه بشريّت، تا امروز توفيق پيدا نكرده است كه اين پيام را به‌طور كامل در همه ابعادش در زندگى خود پياده كند؛ وليكن بی‌گمان حركت تعالى و ترقّى انسان، يك روز به اين‌جا خواهد رسيد. اين يك نقطه اوج و يك تعالى براى انسان است. با فرض اين‌كه فكر و فهم بشريّت و ادراكات عالى و دانش او رو به پيشرفت است و پيام اسلام، هم زنده است، شكّى نيست كه يك روز اين پيام، جاى خود را در زندگى جامعه بشرى پيدا خواهد كرد. حقانيت پيام نبوى، حقانيت توحيد اسلام، درس اسلام براى زندگى و راه اسلام براى سعادت و پيشرفت انسان، بشر را به آن نقطه‌اى خواهد رساند كه اين جاده روشن و هموار را پيدا كند و در آن قدم بگذارد و پيش برود و تعالى و تكامل خود را بيابد.»

در این کتاب همچنین اشاره می‌شود که کلمه توحید و توحید کلمه، دو پایه اساسی دین اسلام هستند. این کتاب که سخنان رهبر انقلاب را شامل می‌شود، در بخش دیگری از خود، این سطور را در برمی‌گیرد: «بزرگى در چند 10 سال قبل فرموده بود: بنى الاسلام على كلمة التّوحيد و توحيد الكلمة. اين دو پايه اساسى اسلام است: اوّل كلمه توحيد، بعد وحدت كلمه؛ كه اين دوّمى هم به اوّلى بر می‌گردد؛ يعنى وحدت كلمه بر محور توحيد. امروز ما به اين شعار از هميشه بيشتر احتياج داريم؛ برگشت به كلمه توحيد و به توحيد كلمه.»

کتاب «وحدت و همگرایی از منظر حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای» هم کتاب دیگری است که به مناسبت این ایام منتشر شده است. کلام اصلی این کتاب را در یکی از فرازهای آن می‌خوانیم: «حرف ما در هفته‌ وحدت و به عنوان پیام وحدت این است که مسلمانان بیایند با هم متحد بشوند و با یکدیگر دشمنی نکنند. محور هم کتاب خدا و سنّت نبیّ اکرم(ص) و شریعت اسلامی باشد. این حرف، حرف بدی نیست. این حرف، حرفی است که هر عاقل بی غرض و منصفی، آن را قبول خواهد کرد.»

دو کتاب مذکور به تازگی منتشر و راهی بازار نشر شده‌اند.