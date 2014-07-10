کتاب «احکام روزه» مطابق با فتاوای مقام معظّم رهبری منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب حاوی مسائل مهم و مورد ابتلا در احکام روزه از قبیل انواع روزه، راههای ثبوت اول ماه، مبطلات روزه، احکام پزشکی روزه، احکام روزه مسافر، احکام بانوان و زکات فطریه مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مدظله العالی ) است.
در این کتاب علاوه بر موارد موجود در رساله « اجوبه الاستفتائات»، استفتائاتی جدید نیز اضافه شده است.
علاقهمندان برای اطلاع از نحوه تهیه این اثر میتوانند با شماره تلفنهای 66493548 و66483695 تماس بگیرند و یا به پایگاه اطلاعرسانی WWW.BOOK-KHAMENEI.IR مراجعه کنند.
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