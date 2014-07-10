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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۴

از سوی انتشارات فقه روز؛

کتاب «احکام روزه» مطابق با فتاوای مقام معظّم رهبری منتشر شد

کتاب «احکام روزه» مطابق با فتاوای مقام معظّم رهبری منتشر شد

کتاب احکام روزه مطابق با فتاوای مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی ) توسط انتشارات فقه روز وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب حاوی مسائل مهم و مورد ابتلا در احکام روزه از قبیل انواع روزه، راههای ثبوت اول ماه، مبطلات روزه، احکام پزشکی روزه، احکام روزه مسافر، احکام بانوان و زکات فطریه مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی ) است.

در این کتاب علاوه بر موارد موجود در رساله «‌ اجوبه الاستفتائات»، استفتائاتی جدید نیز اضافه شده است.

علاقه‌مندان برای اطلاع از نحوه‌ تهیه این اثر می‌توانند با شماره تلفن‌های  66493548 و66483695 تماس بگیرند و یا به پایگاه اطلاع‌رسانی WWW.BOOK-KHAMENEI.IR مراجعه کنند.

کد مطلب 2328925

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