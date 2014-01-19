به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پایان مهلت پانزده روزه‌ای که از سوی کمیته ملی المپیک برای ثبت‎نام از کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات کمیته ملی المپیک تعیین شده بود و از میان کاندیداهای زیادی که آمادگی خود را بر عهده گرفتن مسئولیت‌های مختلف در کمیته ملی المیک اعلام کرده بودند، الهه احمدی و هاشم اسکندری راد از حضور در انتخابات کناره‌گیری کردند.

علاوه بر این و با تصمیم کمیته نظارت بر انتخابات کمیته ملی المپیک نام مصطفی هاشمی‌طبا، هادی ساعی، احمد دنیا مالی و افشین ارمیان هم از فهرست کاندیداها حذف شد چون ساعی مدارک لازم را ارئه نکرده بود و سه نفر دیگر هم اصلا عضو 62 نفره مجمع نبودند تا اجازه ثبت‌نام داشته باشند. بدین ترتیب فهرست نهایی کاندیداها برای شرکت در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک مشخص شد.

این فهرست دوشنبه گذشته از سوی کمیته ملی المپیک به طور رسمی منتشر شد و مشخص شد که در مجموع 38 نفر کاندیدای شرکت در مجمع انتخاباتی این کمیته هستند.

بر اساس این فهرست فضل الله باقرزاده، مهرزاد حمیدی، محمود خسروی‌وفا، محمدرضا داورزنی، محمد علی‌آبادی، مهدی قدمی، جعفر کامبوزیا، مهدی کرباسیان، علی مرادی، کیومرث هاشمی، بهرام افشارزاده، اصغر رحیمی، شاهرخ شهنازی، مهدی علی‌نژاد، سردار مهرعلی باران چشمه، لطفعلی پورکاظمی، علیرضا دبیر، افشین داوری، حسین رضازاده، رباب شهریان، مجید شایسته، علی کفاشیان، محمود مشحون، محمد علیپور، سید مهدی هاشمی، فریده هادوی، سیدمحمد پولادگر، رسول خادم، محمدرضا پوریا، جعفر درویش‌زاده، محسن رضوانی، محمدعلی رستگار، محمد زارع‌پور، کیکاووس سعیدی، محمدعلی شجاعی، سردار محمدعلی صبور، خسرو قمری و احمد ناطق نوری کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات کمیته ملی المپیک خواهند بود.

در این میان و در فاصله یک روز باقی مانده تا برگزاری مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک هیچ یک از این کاندیداها از حضور در مجمع کناره‌گیری نکرده‌اند اما بعید نیست با توجه به گمانی زنی‎های و اینکه گفته می‌شود حداکثر تا صبح دوشنبه گزینه وزارت ورزش و جوانان برای ریاست مشخص شده و بر اساس آن ترکیب مسئولان آینده کمیته ملی المپیک هم مشخص خواهد شد، برخی کاندیداها تصمیم خود را برای حضور در انتخابات تغییر دهند و اینگونه وضعیت فعلی تغییر کند.

به هر حال بعد از مشخص شدن گزینه وزارت ورزش و جوانان، تکلیف جناح بندی‌ها هم مشخص خواهد شد و بعید نیست که بعد از آن شاهد باشیم که کاندیدایی به نفع دیگری کناره گیری می‌کند؛ حال تا قبل از آغاز مجمع یا در جریان آن.

در هر صورت مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک ساعت 15 روز دوشنبه برگزار خواهد شد. برای حضور در این انتخابات 10 نفر در پست ریاست، 8 نفر در پست دبیرکلی، 17 نفر در پست نایب رئیسی، 9 نفر در پست خزانه‌دار و 20 نفر برای هیات اجرایی ثبت‌نام کرده‌اند.

اسامی کاندیداهای پست های مختلف برای حضور در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک به شرح زیر است:

نامزد های احراز پست ریاست

1- فضل الله باقرزاده 2- مهرزاد حمیدی 3- محمود خسروی وفا 4- محمدرضا داورزنی 5- محمد علی آبادی 6- مهدی قدمی 7- محمد جعفر کامبوزیا 8- مهدی کرباسیان 9- علی مرادی 10 - کیومرث هاشمی

نامزد های احراز پست دبیر کلی

1- بهرام افشارزاده 2- محمدرضا داورزنی 3- اصغر رحیمی 4- شاهرخ شهنازی 5- محمد علی آبادی 6- مهدی علی نژاد 7- علی مرادی 8- کیومرث هاشمی

نامزدهای احراز پست نواب رئیسی

1- سردار باران چشمه 2- لطفعلی پورکاظمی 3- مهرزاد حمیدی 4- محمود خسروی وفا 5- علیرضا دبیر 6- افشین داوری 7- اصغر رحیمی 8- حسین رضازاده 9- رباب شهریان 10- مجید شایسته 11- مهدی علی‌نژاد 12- مهدی قدمی 13- علی کفاشیان 14- محمود مشحون 15- محمد علیپور 16- سید مهدی هاشمی 17- فریده هادوی



نامزدهای احراز پست خزانه داری

1- سید محمد پولادگر 2- رسول خادم 3- علیرضا دبیر 4- محمدرضا رستگار 5- محمد زارع پور 6- محمد علی شجاعی 7- شاهرخ شهنازی 8- محمدجعفر کامبوزیا 9- مهدی کرباسیان

نامزدهای احراز پست عضو هیات اجرایی

1- فضل الله باقرزاده 2- محمدرضا پوریا 3- محمد پولادگر 4- رسول خادم 5- افشین داوری 6- جعفر درویش زاده 7- حسین رضا زاده 8- محسن رضوانی 9- محمدرضا رستگار 10- محمد زارع پور 11- کیکاووس سعیدی 12- مجید شایسته 13- محمدعلی شجاعی 14- محمدعلی صبور 15- محمد علیپور 16- خسرو قمری 17- علی کفاشیان 18- محمود مشحون 19- احمد ناطق نوری 20- سید مهدی هاشمی