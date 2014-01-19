افشارزاده مجوز حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام افشارزاده که در انتخابات دوره پیشین کمیته ملی المپیک موفق به کسب بیشترین رای لازم برای دبیرکلی شد برای حضور در این دوره از انتخابات با مشکل بازنشستگی و ممنوعیت لحاظ شده برای ورود این دسته از افراد به عرصه انتخابات روبرو بود.

وی اما برای حل مشکل خود و کسب مجوز لازم طی روزهای گذشته رایزنی‌های زیادی انجام داد و در نهایت موفق شد امروز یکشنبه مجوز لازم برای حضور در انتخابات را بگیرد.

مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک روز دوشنبه برگزار خواهد شد. بهرام افشارزاده برای حضور در پست دبیرکلی کاندیدا شده است.

افشارزاده در حالی موفق به کسب مجوز لازم برای حضور در انتخابات شده که یکی از معدود مدیران تک شغله ورزش است در مقابل اما برخی افراد مسئول برای چندمین شغل خود دنبال مجوز بودند. افشارزاده از جمله قهرمانان رشته ژیمناستیک است که سال‌ها در ورزش ایران حضور داشت و به عنوان دبیر کل کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون وزنه برداری فعالیت داشته است و از جمله چهره‌های شناخته شده ورزش ایران در عرصه بین‌المللی است.