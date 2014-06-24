غبارروبی مساجد و اماکن مذهبی خراسان شمالی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا صبح سه شنبه در مراسم آغازین غبارروبی مساجد خراسان شمالی، اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن دهه آخر ماه شعبان که به نام دهه تکریم و غبارروبی مساجد نام گرفته، به منظور آمادگی این اماکن مقدس برای ورود به ماه مبارک رمضان، برنامه های غبارروبی و عطرافشانی در تمامی مساجد این استان انجام می شود.

وی با اشاره به این که در خراسان شمالی هزار و 176 مسجد و حسینیه روستایی و شهری و نیز 156 امامزاده و بقعه متبرک ثبت شده وجود دارد، اضافه کرد: در این دهه تمامی این اماکن مقدس با حضور متولیان و مسؤولان غبارروبی شده و برای ماه رمضان مهیا می شوند.

حجت الاسلام روحانی نیا در ادامه عنوان کرد: ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن کریم برای راهنمایی مردم و بیان راه روشن و هدایت و جدا ساختن حق از باطل نازل شده و مسلمانان باید خود را برای میهمانی خدا در این ماه آماده کنند.

وی با تأکید بر این که باید سعی کنیم تا می توانیم از این ماه پر برکت بهره مند شویم، اظهار کرد: هنگامی که روایات متعددی را که در شأن ماه مبارک رمضان وارد شده، بررسی کرده و در آن کمی تأمل نماییم، خواهیم دید که در این روایات تأکید بسیاری بر این امر شده که بندگان باید سعی داشته باشند از لحظه به لحظه این ماه استفاده مفید کنند.

حجت الاسلام روحانی نیا اضافه کرد: همه این احادیث از عظمت و ارزش والای این ماه پر برکت حکایت دارد، لذا هر انسانی باید در این ماه شعله های نفس سرکش خود را فروکش نموده و در مقابل پروردگار خویش سر به خاک گذارده و همراه با پشیمانی از اعمال گذشته، صدای العفو خود را به گوش آسمانیان و افلاکیان برساند.

وی با بیان این که مسلمانان باید در این ماه دل شیطان را با عبادات خالصانه خود به درد آورند تا در این ماه به سعادت و رستگاری دست یابند، افزود: باید در این ماه روح و جان خود را برای سایر ماه های سال بیمه کنیم.