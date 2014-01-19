هفته وحدت فرصتی برای پرداختن به مشترکات مذاهب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) اظهار داشت: هفته وحدت اختلاف نظر بین اهل تسنن و تشیع در رابطه با روز میلاد پیامبر اکرم اسلام است.

وی با بیان اینکه این اختلاف نظر با درایت و تیزبینی امام(ره) تبدیل به یک وجه اشتراک میان اهل تسنن و شیعیان شد، تصریح کرد: امروز به جای اینکه یک روز میلاد پیامبر گرامی را جشن بگیریم، یک هفته جشن می گیریم و این یک هفته هم به نام هفته وحدت نامگذاری شده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان از هفته وحدت به عنوان یک هدف متعالی نام برد و افزود: می توان از این یک هفته برای پرداختن به مشترکات میان مذاهب و حتی ادیان استفاده کرد.

حجت الاسلام مهدوی امین با تاکید بر اینکه در هفته وحدت باید اختلافات حداقلی میان شیعه و سنی کنار گذاشته شود و به مشترکات میان آنها بپردازیم، یادآور شد: مشترکات اهل سنت با شیعه بسیار است و در موارد زیادی از جمله قرآن، اسلام، پیامبر و حتی عبادات یکی هستیم.

وی با اشاره به اینکه اهل سنت و شیعه آنقدر مشترکات دارند که دیگر فرصتی برای اختلاف نمی ماند، اظهار داشت: هفته وحدت بهترین فرصت برای کار کردن روی وحدت بین مذاهب با برگزاری نشست های تخصصی در این رابطه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان تصریح کرد: آن وحدتی که جهان اسلام امروز به آن نیاز دارد می تواند در هفته وحدت محقق شود.

حجت الاسلام مهدوی امین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه پیامبر(ص) الگوی کامل برای بشریت است، گفت: شاید دیگران بتوانند در یک زمینه خاص الگو ارائه کنند اما هرگز نمی توانند الگوی کاملی چون پیامبر اکرم ارائه کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به آیات مهمترین ویژگی و صفتی که پیامبر گرامی اسلامی داشتند این بود که دارای خلق عظیم بودند، تصریح کرد: اگر خلق عظیم پیامبر نبود ایشان اینقدر در بحث رسالت توفیق پیدا نمی کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان یادآور شد: امروز هم باید از شیوه و خلق و خوی پیامبر گرامی اسلام درس بگیریم و با اخلاق نیکو مردم را به دین دعوت کنیم.

حجت الاسلام مهدوی امین همچنین با اشاره به برگزاری جشن های مختلف در هفته وحدت افزود: همچنین قرائت زیارت پیامبر اکرم و سخنرانی روحانیون از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده در این هفته است.

