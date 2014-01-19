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۲۹ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۵۹

زین الصالحین:

اتمام بازسازی بناهای تاریخی بم نیازمند تامین اعتبار/ روند بازسازی ارگ بم کند است

اتمام بازسازی بناهای تاریخی بم نیازمند تامین اعتبار/ روند بازسازی ارگ بم کند است

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار بم با اشاره به اینکه بم از مهمترین قطبهای گردشگری کشور محسوب می شود گفت: روند بازسازی بناهای تاریخی بم هر چند کند اما در حال پیگیری است.

حسین زین الصالحین در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرستان بم در شرق استان کرمان یکی از مهمترین قطبهای گردشگری کشور محسوب می شود و البته تنها شهری است که منظر آن ثبت جهانی شده است.

وی گفت: هر گونه ساخت و ساز در شهر بم باید مطابق با معیارهای یونسکو انجام پذیرد و به همین دلیل کار بازسازی و ساخت مجدد این شهر پس از زمین لرزه مطابق با معیارهای جهانی انجام شده است.

وی افزود: ارگ بم یکی از مهمترین مکانهای تاریخی کشور است و بازسازی این ارگ در حال انجام است.

فرماندار بم گفت: هم اکنون کارشناسان داخلی در این ارگ در حال فعالیت هستند و امیدواریم با تامین اعتبار لازم روند بازسازی ارگ بم با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی گفت: این ارگ در حال حاضر با کمبود اعتبار مواجه است و همین مسئله بازسازی را کند کرده است.

وی خواستار همکاری میراث فرهنگی برای تامین اعتبار مورد نیاز برای ادامه بازسازی این ارگ تاریخی شد.

کد مطلب 2217261

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