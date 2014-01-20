ضرغام مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حادثهای که ساعت 19 روز پنجشنبه رخ داد، پنج سرنشین یک خودرو که در مسیر قدیم جاده ساحلی گناوه بوشهر در حال عبور بودند، به علت عدم آشنایی به مسیر وارد جریان پرفشار آب روانآبها شدند و در آب رودخانه شور گناوه واژگون شدند.
وی ادامه داد: این رودخانه آبهای ناشی از بارندگی را وارد دریا میکند که خودرو این خانواده نیز در مسیر این رودخانه قرار گرفته و پس از واژگونی ناپدید میشود.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار گناوه با اشاره به نجات یکی از افراد این خانواده، افزود: این خانواده اهل برازجان هستند که تنها راننده خودرو موفق شد خود را نجات دهد و بقیه افراد خانواده به همراه خودرو ناپدید شدهاند.
وی ادامه داد: همه مسئولان شهرستان گناوه در حال حاضر در محل حادثه حضور دارند و گشتهای دریایی نیز برای یافتن این خانواده در حال فعالیت است.
به گزارش خبرنگار مهر، رودخانه شور گناوه در نزدیکی روستای جزیره از توابع بندرریگ قرار دارد، همواره پس از بارندگیها مملو از آب شده و آب از مسیر اصلی رودخانه طغیان میکند.
جاده قدیم گناوه به بوشهر که از مسیر این رودخانه عبور میکند، در هنگام بارندگی و ساعتها پس از بارندگی، با توجه به طغیان رودخانه مملو از آب میشود و در برخی از موارد حوادثی را برای افراد ایجاد میکند.
این جاده حتی در زمان مد دریا نیز تحت تاثیر آب دریا قرار میگیرد و عبور و مرور از آن با مشکل مواجه میشود.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار گناوه همچنین از قطع آب در گناوه خبر داد و بیان داشت: لوله اصلی ورودی آب به گناوه دچار شکستگی شده است و آب این شهر قطع است.
ضرغامی ادامه داد: این لوله در مسیر دره قرار گرفته و با توجه به فشار آب عبوری از این دره، هنوز عملیات بازسازی صورت نگرفته است.
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