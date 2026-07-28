فرماندار گناوه: ایمن سازی نقاط بحرانی در معرض سیلاب شهرستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری ظهر سه شنبه در نشست با مدیرعامل آب منطقه ای استان بوشهر اظهار کرد: دستگاههای مسئول از هم اکنون نسبت به ایمنسازی نقاط حادثهخیز، از جمله رودخانه شور و گپ و محدوده روستای احشام احمد ، اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهند.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه پروژه انحراف رودخانه شور نیمه تمام مانده و رها شده است، پیمانکار مربوطه باید نسبت به تکمیل آن اقدام کنید.
پیشگیری و آمادگی، مهمترین راهکار برای کاهش خسارات ناشی از سیلاب
فرماندار گناوه با بیان اینکه پیشگیری و آمادگی، مهمترین راهکار برای کاهش خسارات ناشی از سیلاب است،افزود: دستگاههای مسئول باید پیش از آغاز بارندگیها نسبت به شناسایی، بررسی و رفع نقاط حادثهخیز و مستعد آبگرفتگی اقدام کنند.
وی با اشاره به تجربه بارندگیهای سال گذشته گفت: در جریان بارشهای شدید، برخی نقاط شهرستان از جمله محدوده رودخانه شور و روستای احشام احمد با آبگرفتگی و تهدید ناشی از طغیان روانآبها مواجه شدند که این موضوع ضرورت اجرای اقدامات پیشگیرانه را بیش از پیش آشکار کرد.
فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: هر دستگاه باید بر اساس وظایف و مسئولیتهای قانونی خود، برنامه عملیاتی مشخصی برای مقابله با مخاطرات احتمالی تدوین و اجرا کند تا در صورت وقوع حوادث ، خدماترسانی بدون وقفه انجام شود.
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